Jornada 1 Di Francesco: «Modric merece el Balón de Oro» El técnico italiano defendió la entrega al croata del galardón futbolístico, afirmando que «lo que hizo en el Mundial fue algo extraordinario» MELISA CABALEIRO Madrid Jueves, 20 septiembre 2018, 00:23

A pesar de la derrota del conjunto italiano por 3-0, Di Francesco se mostró satisfecho con el juego de su equipo en sala de prensa. «Nosotros tenemos que trabajar muchísimo. En la primera mitad, nos defendimos, y en la segunda mitad intentamos atacar. Casi pareció que íbamos a conseguir marcar, pero no fue posible. Todo esto pasó ante un Real Madrid que es un equipo increíble», afirmó el italiano, que se deshizo en elogios hacia el cuadro blanco. «En el Real Madrid hay muchos jugadores que merecen el balón de oro. Es un equipo que me gusta mucho y nunca desperdicia una oportunidad cuando tiene el balón», expresó el preparador al ser cuestionado por la posibilidad de que Modric ganase el galardón. «Yo opino que (Modric) lo merece. Por lo que ha hecho con el Real Madrid y con la Selección. Lo que consiguió en el Mundial fue algo extraordinario», sentenció el técnico.

Un partido en el que la Roma ofreció una imagen algo floja. Di Francesco no dudó en confirmar el hecho de que el Real Madrid jugó mejor y mereció la victoria, además de profundizar en las carencias del equipo. «Lo que nos faltó fue determinación colectiva. Las decisiones que tomé, las tomé porque pensaba que estos jugadores podrían habernos ayudado a construir más. No fuimos capaces de construir y eso se notó», expresó. Un equipo en el que brilló especialmente su portero, el sueco Robin Olsen que intervino en varias ocasiones para evitar una goleada aún mayor. «Es cierto que Olsen tuvo que intervenir muchas veces porque el Real Madrid nos puso en dificultad, pero lo cierto es que hemos concedido demasiadas oportunidades», dijo el italiano.

En cuanto a si la ausencia de Cristiano le daba a priori más esperanzas de conseguir la victoria, el preparador se mostró rotundo. «No. Jugaron seis jugadores del Real Madrid en el partido del otro día ante Croacia y ganaron. Si yo fuera aficionado del Real Madrid, la ausencia de Cristiano no me preocuparía mucho», afirmó con sinceridad. Se mostró también rotundo al volver a hablar del mal juego de su equipo, un equipo al que Di Francesco califica de no tener «identidad». «Creo que tenemos que volver a encontrar la identidad, el alma de este equipo. Para ello tenemos que trabajar duro y nos emplearemos en ese aspecto desde ya», expresó.