Directo | Til adelanta al PSV frente al Atlético

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 M09/12 · Árbitro: Michael Oliver
PSV
21:00h.
1
-
0
Atlético
Guus Til (9')
Min. 27
PSV
ATM
Gol! Min 9'
Gol de Guus Til
Tarjeta amarilla Min 19'
Ismael Saibari Ben El Basra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 9 de diciembre 2025, 20:38
24'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
20'
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
20'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
20'
Falta de Ismael Saibari (PSV Eindhoven).
20'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
20'
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Remate rechazado de Ismael Saibari (PSV Eindhoven) remate con la derecha desde el centro del área.
16'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
15'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven).
14'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mauro Júnior.
13'
Remate fallado por Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
12'
Falta de Guus Til (PSV Eindhoven).
12'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
11'
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
¡Gooooool! PSV Eindhoven 1, Atlético de Madrid 0. Guus Til (PSV Eindhoven) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Mano de Koke (Atlético de Madrid).
5'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez.
3'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
3'
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Matteo Ruggeri intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
1'
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Peter Bosz
4-3-3
Matej Kovár
portero
Sergiño Dest
defensa
Jerdy Schouten
defensa
Yarek Gasiorowski
defensa
Anass Salah-Eddine
defensa
Paul Wanner
centrocampista
Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos
centrocampista
Joey Veerman
centrocampista
Guus Til
Delantero
Ismael Saibari
Delantero
Couhaib Driouech
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
47,1%
PSV
52,9%
ATM
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|2
|3
|Faltas cometidas
|5
|
