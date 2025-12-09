Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 M09/12 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Philips Sport Vereniging

PSV

21:00h.

1

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • Guus Til (9')

Min. 27

PSV

ATM

Gol! Min 9'

Gol de Guus Til

Tarjeta amarilla Min 19'

Ismael Saibari Ben El Basra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Fase liga | Jornada 6

Directo | Til adelanta al PSV frente al Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:38

Alineación y estadísticas

Peter Bosz

4-3-3

Alineación

Matej Kovár

portero

Sergiño Dest

defensa

Jerdy Schouten

defensa

Yarek Gasiorowski

defensa

Anass Salah-Eddine

defensa

Paul Wanner

centrocampista

Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos

centrocampista

Joey Veerman

centrocampista

Guus Til

Delantero

Ismael Saibari

Delantero

Couhaib Driouech

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

47,1%

ATM

PSV

52,9%

ATM

ATM

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 5

