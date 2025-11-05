Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak

Escudo Newcastle United

Newcastle

21:00h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Dan Burn (10')

Min. 21

NEW

ATH

Gol! Min 10'

Gol de Dan Burn

Jornada 4

Directo | Newcastle - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38

Alineación y estadísticas

Eddie Howe

4-3-3

Alineación

Nick Pope

portero

Kieran Trippier

defensa

Malick Thiaw

defensa

Sven Botman

defensa

Dan Burn

defensa

Bruno Guimarães Rodriguez Moura

centrocampista

Sandro Tonali

centrocampista

Joelinton Cássio Apolinário de Lira

centrocampista

Harvey Barnes

Delantero

Nick Woltemade

Delantero

Anthony Gordon

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Mikel Vesga

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

63%

ATH

NEW

37%

ATH

ATH

1 Goles 0
1 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 6

