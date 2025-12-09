Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 M09/12 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

0

-

1

Eintracht

Escudo Eintracht Frankfurt Fußball AG

Min. 24

  • Ansgar Knauff (20')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

SGE

Gol! Min 20'

Gol de Ansgar Knauff

Fase liga | Jornada 6

Directo | Knauff adelanta al Eintracht en el Camp Nou

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:39

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Dino Toppmöller

4-2-3-1

Alineación

Michael Zetterer

portero

Rasmus Kristensen

defensa

Robin Koch

defensa

Arthur Theate

defensa

Nathaniel Brown

defensa

Hugo Larsson

centrocampista

Ellyes Skhiri

centrocampista

Ritsu Doan

centrocampista

Mario Götze

centrocampista

Farès Chaïbi

centrocampista

Ansgar Knauff

Delantero

Estadísticas

79,1%

SGE

BAR

20,9%

SGE

SGE

0 Goles 1
1 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 2

