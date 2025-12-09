Directo | Knauff adelanta al Eintracht en el Camp Nou

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 M09/12 · Árbitro: Davide Massa
FC Barcelona
21:00h.
0
-
1
Eintracht
Min. 24
Ansgar Knauff (20')
BAR
SGE
Gol! Min 20'
Gol de Ansgar Knauff
Colpisa
Martes, 9 de diciembre 2025, 20:39
23'
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
21'
¡Gooooool! Barcelona 0, Eintracht Frankfurt 1. Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.
19'
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
19'
Se reanuda el partido.
19'
Falta de Fermín López (Barcelona).
18'
El juego está detenido debido a una lesión Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).
18'
Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
14'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Michael Zetterer.
14'
Remate parado a la escuadra izquierda. Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Eric García.
10'
Fuera de juego, Barcelona. Alejandro Balde intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
10'
Falta de Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
10'
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
8'
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
8'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Fuera de juego, Eintracht Frankfurt. Ellyes Skhiri intentó un pase en profundidad pero Ansgar Knauff estaba en posición de fuera de juego.
6'
Fuera de juego, Eintracht Frankfurt. Nathaniel Brown intentó un pase en profundidad pero Farès Chaïbi estaba en posición de fuera de juego.
5'
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Fuera de juego, Eintracht Frankfurt. Farès Chaïbi intentó un pase en profundidad pero Ritsu Doan estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
Dino Toppmöller
4-2-3-1
Michael Zetterer
portero
Rasmus Kristensen
defensa
Robin Koch
defensa
Arthur Theate
defensa
Nathaniel Brown
defensa
Hugo Larsson
centrocampista
Ellyes Skhiri
centrocampista
Ritsu Doan
centrocampista
Mario Götze
centrocampista
Farès Chaïbi
centrocampista
Ansgar Knauff
Delantero
79,1%
BAR
20,9%
SGE
|0
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|2
|
