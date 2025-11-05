Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jornada 4

El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro

Los leones, sin ninguno de sus atacantes titulares, aguantaron mientras les duró el fuelle en la presión pero se vieron superados por el empuje del Newcastle en las alturas

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El Athletic dio la cara en St James' Park a tenor de las circunstancias, pero se volvió de vacío debido al poderío físico, especialmente en ... el juego aéreo, del Newcastle. Las urracas golpearon desde las alturas con un auténtico martillazo con la testa de Burn y otro certero cabezazo, más sencillo, de Joelinton, todo un coloso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  9. 9 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro

El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro