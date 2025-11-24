Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lamine Yamal y Raphinha, durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este lunes. Alejandro García (Efe)
Jornada 5

El Barça ha vivido dolor y gloria en Stamford Bridge

Los culés solo han ganado una vez en la casa del Chelsea, pero tienen el buen recuerdo del Iniestazo en 2009

Daniel Panero

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El Barcelona visita este martes un estadio en el que tradicionalmente las ha pasado canutas, pero en el que también se ha llevado una de ... las alegrías más importantes de la historia del club azulgrana. Stamford Bridge es la casa del Chelsea, flamante campeón del mundo este mismo verano, la cuna de los 'blues' construidos a base de millones por Roman Abramovich primero y por Todd Boehly después y también el lugar indicado para que el equipo de Hansi Flick dé un golpe encima de la mesa en la Liga de Campeones. Es la hora y el lugar idóneo para un equipo que quiere seguir recuperando sensaciones tras la goleada contra el Athletic y, de paso, presentar candidatura para reinar en Europa.

