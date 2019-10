Fase de grupos | Jornada 2 El Barça recupera a Messi y Dembélé para hacer frente a un Inter crecido Los dos entraron en una lista de 20 de Valverde, quien medita cómo darles protagonismo sin arriesgar su físico P. RÍOS Barcelona Miércoles, 2 octubre 2019, 06:55

«No voy a correr ningún riesgo con Messi», afirmó Ernesto Valverde antes del último entrenamiento previo al Barça-Inter. La elongación en el aductor izquierdo que sufrió el argentino hace 10 días ante el Villarreal volvió a cortar el ritmo a un jugador que esta temporada todavía no ha competido en serio tras su anterior problema en el gemelo derecho. Tampoco Dembélé anda fino por una sobrecarga en su frágil musculatura. Los dos recibieron el alta médica y entraron en una convocatoria de 20 jugadores. Pero el técnico azulgrana podría no alinearles de inicio. Los necesita muchos meses, no en un solo partido. Se quedaron fuera Ansu Fati, como Umtiti y Alba, que ni se entrenaron por lesión.

Y eso que no es un partido cualquiera de Liga de Campeones para el Barça. El grupo es complicado, con Borussia Dortmund e Inter con calidad y argumentos para entrar en octavos. Los tres llevan un punto tras el 0-0 de la primera jornada entre alemanes y culés, gracias a un heroico Ter Stegen, y el 1-1 milagroso que logró el equipo italiano en el minuto 92 en San Siro ante un sorprendente Slavia de Praga, que se rebeló contra su papel de cenicienta. Ese ha sido el único momento de debilidad mostrado por el Inter en este inicio de temporada. Se presentan los de Antonio Conte en el Camp Nou (21 horas) como líderes de la Serie A con un pleno de 18 puntos, tres más que la Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía. Se complicaron la vida ante los checos y saben que este Barcelona es vulnerable.

El equipo azulgrana lleva 10 años sin perder en casa en fase de grupos, desde un 1-2 ante el Rubin Kazan en 2009. Y dos de los tres empates que concedió en esta década fueron con el primer puesto ya asegurado y jugando con suplentes y canteranos. Contando eliminatorias, no cae en casa desde la semifinal 2012-13 ante el Bayern (0-3). Pero nada de eso intimida a un Inter que hace un año perdió 2-0 en el Camp Nou sin sentirse inferior. No pasó a octavos pero tuvo claro que el Barcelona no era tan temible. Le faltó el espíritu competitivo que ahora sí tiene con Conte, Lukaku, Sensi y Godín, quien se reencontrará con su amigo Griezmann en un pulso de lo más colchonero.

El conjunto de Ernesto Valverde sí funciona en casa esta temporada, pues ha ganado todos sus partidos en el Camp Nou, pero sin alardes, encajando goles y recibiendo ocasiones. La crisis en los desplazamientos comenzó a solucionarla en Getafe con el 0-2 del sábado, pero Piqué rompió pronto el efecto positivo del triunfo descubriendo con inoportunas declaraciones una brecha en la relación de la plantilla con la directiva.

Evitar problemas internos

«Que los problemas por lo menos vengan de fuera», suplicó Valverde al ver que brotan polémicas de la nada. La sensación es que el Barcelona va tirando hacia adelante por inercia, porque en el vestuario hay calidad en todas las líneas por lesiones o líos que haya. Sin embargo, el desgaste es evidente en el cuerpo técnico y en la plantilla desde Liverpool. El buen juego brilla por su ausencia y no parece que Valverde tenga claro un plan. Con Griezmann luchando contra el reloj para adaptarse al 4-3-3 y teniendo que contestar preguntas sobre su relación con Messi («no somos de hablar, luego no hablamos mucho», reconoció) , De Jong sí ilusiona y Ansu Fati, ahora lesionado, es la esperanza a sus 16 años . Pero todo en clave de futuro, como si soñar fuese más motivador que recuperar la fe en los que sufrieron remontadas humillantes en Roma y Liverpool.

Esto es fútbol, pese a todo, y un Barcelona-Inter es uno de esos partidos que puede cambiar la dinámica de una temporada. Puede ser un punto de inflexión para los de Valverde si se imponen con brillo y solvencia. Y el Inter, con su 3-5-2 engrasado, se enfrenta el domingo a la Juventus en su semana grande. Tiene la opción de salir de los dos partidos creyéndose imparable o corre el riesgo de reencontrarse con los miedos que le invadieron desde la marcha de Mourinho ya hace años.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Alexis Sánchez y Lautaro.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).

Hora: 21 horas (Movistar Liga de Campeones).

Estadio: Camp Nou.