Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Forbs, autor de un doblete ante el Barcelona. Afp
Jornada 4

El Barça se descose

Los azulgranas siguen sin encontrar la fórmula para tener una mayor solidez defensiva

Daniel Panero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

El Barcelona regresó del partido en Brujas con las mismas sensaciones que rondan a los azulgranas desde el principio de temporada. El equipo se ... ha descosido, no encuentra la manera de solucionar los problemas defensivos y los tres goles recibidos ante el conjunto belga no hacen sino ahondar aún más en un problema que ya se ha vuelto recurrente. Es el principal quebradero de cabeza de un Hansi Flick que no piensa dar una vuelta a su modelo de juego. No hay plan B, el Barça solo sabe jugar en la cornisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Barça se descose

El Barça se descose