Fase de clasificación Alemania, el coco que puede complicar la Euro 2020 a España Imangen del trofeo de la Eurocopa. / ABC 'La Roja' es cabeza de serie en el sorteo de este domingo, pero si cae la 'Mannschaft' podría dificultarle una de las dos plazas de su grupo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 2 diciembre 2018, 00:08

La ampliación llevada a cabo por la UEFA para el último torneo europeo en 2016, celebrado en Francia con 24 participantes, hace casi imposible que una selección tan potente como España pueda quedarse fuera de la Eurocopa. Tendría que completar una horrible fase en su grupo, en el que se clasificarán dos. Eso sí, esta vez los terceros no tendrán opción de ir a la repesca, ya que para la Euro 2020 se ha incorporado un nuevo sistema, según el cual además de los equipos clasificados por el método tradicional (20 selecciones que saldrán de diez grupos -cinco de cinco equipos y otros cinco de seis), las últimas cuatro plazas se decidirán a través de lo sucedido en la Liga de Naciones. Los ganadores de los grupos en cada una de las cuatro ligas han asegurado su presencia en el 'play off', aunque España -que fue segunda tras Inglaterra- podría tener acceso a esa repesca, con partidos de eliminatorias fijados para marzo de 2020, si no logra plaza en su grupo de clasificación en los partidos que jugará entre marzo y noviembre de 2019 y el equipo británico sí lo consigue.

El sorteo de clasificación para la Eurocopa 2020, que se celebrará este domingo a las 12:00 horas en el Centro de Convenciones de Dublín tiene un coco muy claro: Alemania. Su mala actuación en la Nations League, donde han descendido a la Liga B tras ser superada por Holanda y Francia se produjo sólo unas semanas después de quedar fuera en la primera fase en la Copa del Mundo de Rusia. Todo ello ha provocado lo nunca visto hasta ahora: por primera vez los alemanes no son cabezas de serie en un sorteo de Eurocopa. La última plaza de los diez cabezas de serie se decidió entre Alemania y Polonia, que al puntuar ante Portugal se coló en el bombo 1. Los germanos, por tanto, estarán en el bombo 2 y se podrían cruzar en el mismo grupo con cualquiera de los cabezas de serie.

Para España tener a Alemania en el mismo grupo sería un serio quebradero de cabeza, ya que un rival complicado del bombo 3 (Serbia, Eslovaquia, Turquía o Noruega) podría poner en duda su clasificación directa. Habrá que ver si España cae en un grupo de cinco o de seis, con más opciones para la segunda opción. Y es que los cuatro equipos que han accedido a la 'final four' de la Liga de Naciones ( Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra) estarán en los grupos con cinco selecciones. Esto asegurará que tendrán dos fechas libres para poder disputar la fase final de la UEFA Nations League en junio de 2019 en Portugal, torneo que se sorteará precisamente el lunes también en la ciudad irlandesa.

De este modo, sólo otro cabeza de serie evitará caer en los grupos de seis componentes. La diferencia radica en que de estar en el grupo de cinco podría tener dos fechas para disputar amistosos en 2019, algo que no permite ser parte de un grupo de seis selecciones. Tras esta fase de clasificación, 20 países se habrán ganado un billete para la Eurocopa y restarán cuatro plazas que se disputarán en los 'play offs', basados en los resultados de la Liga de Naciones. Esos billetes se resolverán entre los 16 ganadores de grupo de la Nations League (es decir, los cuatro ganadores de grupos de cada una de las cuatro divisiones) o las siguientes selecciones mejor clasificadas en su liga. Por tanto, si España quedase tercera en su grupo de clasificación, podría aún tener una opción de repesca, siempre que Inglaterra haya sido primera o segunda en su grupo. Si una división de la Liga de Naciones no tiene cuatro equipos para competir, los espacios restantes serán ocupados por selecciones de otras ligas de acuerdo con el ranking general de la UEFA Nations League. Esa clasificación de la Liga se estableció de acuerdo con su posición en el grupo, los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los goles marcados, etc.

Cautela, pero optimismo

Luis Enrique, después de que se confirmase la eliminación para la 'final four' de la Liga de Naciones, recordó que el objetivo es clasificarse para la Euro 2020. «Si comparamos a esta selección con la de Xavi e Iniesta saldremos perdiendo», dijo Saúl en la última concentración. En el equipo se sabe que hay mucho por mejorar antes de empezar la fase de clasificación. A partir de marzo comenzará a luchar por el billete de una competición multisede, en la que Bilbao acogerá varios partidos de la primera fase.

España debe reconstruirse, olvidar un ciclo ganador que ya no volverá y aferrarse a él por nostalgia sólo producirá mayor frustración. Los héroes del pasado son leyendas, aunque alguno sigue en activo a primer nivel, y el resto están en retiros dorados porque no mantienen el nivel o decidieron dejarlo antes de que el fútbol (o los seleccionadores) les sacasen de la ecuación. Es otra época y es mejor asimilarlo, como Luis Enrique, cuanto antes. «El presente podía ser más negro, seguro. Siempre puede ser peor», avisó el asturiano con ironía a los agoreros tras el último encuentro en Canarias que cerró un 2018 tumultuoso, en el que España logró siete victorias, cinco empates y dos derrotas. Ambas con Luis Enrique, ya que Julen Lopetegui, despedido de forma fulminante a dos días del inicio del Mundial por su fichaje por el Real Madrid, no perdió un partido con la selección desde julio de 2016. El primer encuentro que se juegue en suelo español en 2019 será en Gijón, ya que la Federación Española de Fútbol (FEF) quiere homenajear a Enrique Castro 'Quini', que ahora da nombre al antiguo Molinón.

LOS 6 BOMBOS

Los 10 cabezas de serie son: Holanda, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Francia, Suiza, ESPAÑA, Italia, Croacia y Polonia.

Bombo UEFA Nations League (4): Suiza*, Portugal*, Holanda*, Inglaterra*.

Bombo 1 (6): Bélgica, Francia, ESPAÑA, Italia, Croacia, Polonia.

Bombo 2 (10): Alemania, Islandia, Bosnia y Herzegovina*, Ucrania*, Dinamarca*, Suecia*, Rusia, Austria, Gales, República Checa.

Bombo 3 (10): Eslovaquia, Turquía, República de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia*, Noruega*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israel.

Bombo 4 (10): Hungría, Rumanía, Grecia, Albania, Montenegro, Chipre, Estonia, Eslovenia, Lituania, Georgia*.

Bombo 5 (10): Macedonia*, Kosovo*, Bielorrusia*, Luxemburgo, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Moldavia, Gibraltar, Islas Feroe.

Bombo 6 (10): Letonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

*Al menos asegurada la presencia en los 'play offs' tras ganar su grupo de la Nations League,

CALENDARIO DE LA EUROCOPA 2020

Sorteo de fase de clasificación: 2 de diciembre de 2018.

Jornada 1 y 2: 18-26 de marzo.

Jornada 3 y 4: 3-11 de junio.

Jornada 5 y 6: 2-10 de septiembre.

Jornada 7 y 8: 7-15 de octubre.

Jornada 9 y 10: 11-19 de noviembre.

Sorteo de los 'play-offs: 22 de noviembre de 2019.

'Play offs' de la Eurocopa: 26-31 de marzo de 2020.