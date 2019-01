Cuartos | Ida Valverde: «No tengo que disculparme por creer que es gol» 01:20 Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Foto: Toni Albir (Efe) | Vídeo: Atlas El entrenador del Barcelona no recula pese a que sus declaraciones de que la acción de Luis Suárez ante Cuéllar fue un tanto «como un piano» han provocado escozor en el Leganés P. RÍOS BARCELONA Martes, 22 enero 2019, 18:02

Ernesto Valverde no recula. Pese a que sus declaraciones el pasado domingo de que el tanto de Luis Suárez ante el Leganés fue «un gol como un piano» han provocado escozor en el seno del club pepinero, el entrenador del Barcelona mantiene su tesis. «No mucho tengo que aclarar. Es verdad que cuando vas a la rueda de prensa vas sin ver las imágenes. Ahora lo he visto y es verdad que hay contacto, pero para mí es gol legal, para mí y para cualquiera. Salvo los que están afectados o los que quieren hacer la bola más grande. El portero del Leganés hace su trabajo y yo hago el mío. No tengo que disculparme por creer que es gol», manifestó en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá al Barcelona con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán este miércoles.

Un encuentro que viene precedido también por la polémica en torno a la presunta alineación indebida que habría cometido el Barcelona al alinear al canterano Chumi en la ida de octavos ante el Levante. Aunque el Comité de Apelación rechazó el lunes el recurso presentado por el Levante contra la decisión de la juez de Competición de archivar la reclamación que planteó por una posible alineación indebida del defensa, el asunto sigue sobre el tablero ya que la entidad granota ha solicitado este mismo martes al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión cautelar de la Copa del Rey hasta que dicha reclamación sea resuelta. ¿Teme que la situación altere el discurrir de su equipo en el torneo del KO?, le plantearon a Valverde en la rueda de prensa. «No está en nuestra mano. Hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer. La ley está ahí. Nosotros preparamos el partido. No tengo mucho que decir al respecto», se limitó a señalar el preparador.

Al margen de controversias, Valverde se refirió a otro de los asuntos que marcan la actualidad azulgrana, la llegada del ghanés Kevin-Prince Boateng en calidad de cedido hasta final de temporada, aunque con una opción de compra de 8 millones de euros. El delantero, que viene para dosificar los esfuerzos de Luis Suárez tras la salida de Munir, ha sido presentado este martes en el Camp Nou. Un refuerzo sorprendente, después de que se barajasen los nombres de otros atacantes como el uruguayo Cristhian Stuani o el mexicano Carlos Vela. «Cuando se buscan jugadores siempre hay distintas alternativas. Pero Boateng se amoda a lo que buscamos, que es jugar ya y está en activo», señaló Valverde sobre su nuevo pupilo, del que destacó que «conoce el oficio» y «puede jugar de 'nueve'». «Sabe el rol que viene a desempeñar. Estaba disponible dentro de las posibilidades que tenía el club. El club ha pensado que ésta es la mejor opción. Nos viene a ayudar y echar un cable», agregó.

Siguiendo con Boateng, salió al paso de quienes aducen que no es un futbolista que se amolde al 'modelo Barça' y se quejan de que no se dé más oportunidades a los canteranos. «Todos los fichajes que hace el Barça, desde que estoy aquí, siempre son controvertidos antes y cuando se producen. Y luego dan rendimiento. Paulinho, Arturo Vidal... lo de Munir hay que preguntarle al club. ¿El B? Es verdad que juegan en la delantera y nos gustarían que metieran 15 goles en Segunda B. Es una emergencia, nada más», indicó.

Defensa de Coutinho

Se le interpeló por Coutinho, cuyo rendimiento está en entredicho esta temporada y al que sigue persiguiéndole el astronómico desembolso que efectuó el pasado curso el Barcelona para sacarle del Liverpool. Valverde salió en defensa del brasileño ante las críticas. «Está participando mucho en los últimos partidos. Nos da mucho y pensamos que aún nos debe dar más. Hay momentos en que uno está más acertado o menos, pero nada que no le pase a los demás. Confiamos en él. Hay mucha exigencia y se trata de sumar puntos», declaró.

Se refirió también al Sevilla, al que doblegó el Barcelona en la última final de la Copa del Rey y que llega al partido de este miércoles tras la derrota que sufrió el pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, prolongando así la mala racha del equipo que entrena Pablo Machín. «De los tres partidos que han perdido, dos de ellos fueron fuera de casa en la Liga y en campos complicados. Ante el Atlético en Liga estuvieron bien y eso nos sirve de gran referencia. Son muy potentes y en Copa y en Europa son un equipo muy solvente. Los datos lo demuestran. Le tienen tomada la medida al formato. Es un reto», subrayó.