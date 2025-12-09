Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Emparejamientos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. EP
Dieciseisavos

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense, los grandes agraciados en el sorteo de Copa

Se medirán en dieciseisavos a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, respectivamente

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense son los equipos que han resultado más agraciados en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del ... Rey al enfrentarse al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente. Una ronda con solo un duelo entre equipos de la máxima categoría, el que medirá al Alavés y al Sevilla en Mendizorroza. Así lo deparó el sorteo celebrado este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, con el alemán Bernd Schuster en este caso como maestro de ceremonias. Un centrocampista extraordinario y afortunado en la Copa al poder presumir de seis títulos, tres con el Barça, uno con el Real Madrid y dos con el Atlético.

