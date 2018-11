Dieciseisavos | Ida Sporting y Eibar buscan en la Copa un impulso a sus trayectorias ligueras José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar. / Javier Etxezarreta (Efe) La mala racha de los locales ha colocado a Baraja en una posición muy delicada mientras que los armeros necesitan reencontrarse a sí mismos tras la goleada sufrida en Balaídos EFE GIJÓN Jueves, 1 noviembre 2018, 08:28

Sporting y Eibar afrontan este jueves el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en busca de un buen resultado que pueda relanzar sus trayectorias ligueras.

La mala racha de juego y resultados le ha hecho al Sporting perder la confianza de los aficionados y sitúa al entrenador Rubén Baraja en una posición muy delicada.

Baraja va a apostar por una mayoría de jugadores que no está utilizando en la Liga con dos presumibles excepciones, como son los casos del centrocampista Sousa y el delantero Djurdjevic. El técnico rojiblanco ensayó a lo largo de la semana con un equipo formado por Dani Martín, Geraldes, Juan Rodríguez, Peybernes, Noblejas, Cristian Salvador Sousa, Isma Cerro, Pablo Pérez, Traver y Dujerdjevic, si bien en el centro del campo también trabajó con Nacho Méndez y Pedro Díaz por lo que es la línea que más dudas ofrece ya que el entrenamiento de este miércoles fue a puerta cerrada.

El partido tiene el atractivo añadido de la vuelta a El Molinón de tres jugadores con pasado rojiblanco: los laterales Calavera y José Ángel y en especial el centrocampista Sergio Álvarez, un hombre muy querido por la afición y que fue clave en las últimas temporadas, incluido el último ascenso a las órdenes de Abelardo.

Baraja se juega mucho en los dos partidos de esta semana ya que los aficionados han pedido su cese en los dos últimos encuentros en El Molinón, pero tiene claro que el objetivo primordial es sumar los tres puntos el domingo en Almería para poder empezar a remontar en la clasificación.

La plantilla, no obstante, está muy ilusionada con la Copa, competición en la que el Sporting no supera los dieciseisavos de final desde la temporada 2008-09, no sólo por medirse a un equipo de Primera División sino porque tienen puestas muchas esperanzas en poder hacer una buena eliminatoria que sirva para congraciarse con la afición que se ha mostrado muy crítica con el equipo en los últimos encuentros.

Rotaciones

El Eibar viaja a Gijón con la intención de reencontrarse a sí mismo tras la goleada sufrida en Balaídos y también con las ganas de dar minutos a los jugadores que menos juegan.

Ha llegado la hora de los menos habituales, y muchos de ellos deberían encontrar su ocasión perfecta para reivindicarse ante el técnico y convencerle de que su titularidad en Liga también es posible.

Areitio jugará en la portería, y en defensa llegará la oportunidad de Calavera, que formará la defensa con Bigas, Oliveira y Cucurella. En el centro del campo, Sergio Álvarez parece tener el puesto asegurado, y es probable que le acompañe Diop. Sin Orellana, Hervías y Pere Milla tienen opción en bandas, así como Cardona en la delantera, habrá que ver si acompañado de Charles o de Kike García.

-Alineaciones probables:

Sporting: Dani Martín, Geraldes, Juan Rodríguez, Peybernes, Noblejas, Cristian Salvador, Sousa, Isma Cerro, Pablo Pérez, Traver y Djurdjevic.

Eibar: Areitio, Calavera, Paulo, Bigas, Cucurella, Sergio Álvarez, Diop, Hervías, Cardona, Pere Milla y Charles.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: El Molinón.

Horario: 12.00 h.

TV: beIN LaLiga