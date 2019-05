Final Marcelino: «La mayoría de los entrenadores no sabemos cómo parar a Messi» Marcelino García Toral. / AFP «La capacidad del Barça en ataque es enorme; así lo dicen los números, por lo que nos obligará a un esfuerzo defensivo enorme», reconoció el entrenador del Valencia en la previa de la final copera JOSÉ MANUEL ANDRÉS Sevilla Viernes, 24 mayo 2019, 19:21

«Es un momento idóneo porque es una final y se juegan pocas finales. Estamos aquí para intentar ganar al Barça y no creo que el hecho de que ellos perdiesen ante el Liverpool y de que nosotros nos hayamos metido en la Champions sea definitivo para el trascurso del partido de mañana», señaló el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, la víspera de enfrentarse al campeón.

«Lo psicológico y lo deportivo van de la mano en nuestra labor. Tenemos que alcanzar nuestro máximo nivel y eso dependerá de nuestro atrevimiento y de nuestro coraje», explicó sobre el peso del aspecto emocional y el puramente deportivo.

El técnico asturiano aún no ha decidido al cien por cien su once para la final, «un mal trago», según reconoció, por la dificultad de dejar a varios futbolistas fuera de la alineación inicial e incluso de la convocatoria.

«La capacidad del Barça en ataque es enorme, así lo dicen los números, por lo que nos obligará a un esfuerzo defensivo enorme. La mayoría de los entrenadores no sabemos cómo parar a Messi pero nosotros lo intentaremos, por lo que menos que no tenga su mejor día», señaló sobre el argentino, la gran amenaza para cualquier rival del Barça.

«Tenemos la experiencia que tenemos, aunque esta temporada hemos jugado muchas finales, en algunas semanas hasta dos, así que no nos pilla de improviso», dijo el asturiano sobre la diferencia entre ambos equipos a la hora de afrontar este tipo de partidos. «Vamos a trabajar este partido como cualquier otro e intentaremos disfrutarlo y a partir de ahí competirlo. Esta semana para mí no es diferente a cualquier otra porque creo que no debe serlo», añadió.

«Es un orgullo representar a toda esa gente que estará con nosotros y a la vez es un motivo para celebrarlo pase lo que pase. La unión es indispensable para generar un Valencia cada vez mejor», señaló respecto al ambiente de ilusión que se respira entre el valencianismo .

«Tenemos la posibilidad de lograr un título en la temporada del centenario y llegamos con la confianza de poder lograrlo», señaló por su parte Jaume Doménech, el portero del Valencia en la Copa, que rememoró el último título che en 2008, en un partido que siguió junto a sus amigos valencianistas desde su pueblo.

«Estoy a 24 horas de jugar una final con el Valencia, que es increíble. Para mí sería un sueño levantar un título con este equipo y además en un año tan significativo», añadió el capitán valencianista, Dani Parejo, que reconoció que «el Barça siempre es favorito en estos partidos por su experiencia y porque tiene al mejor jugador».

Entiende Parejo no obstante que las dinámicas de ambos equipos son diferentes en las últimas semanas y valora el juego a balón parado como una de las claves de la final, como ya ocurrió en el empate liguero en el Camp Nou.

Ambos jugadores reconocieron que sienten el entusiasmo de la afición valencianista en las horas previas a la gran final, algo que agradecen, aunque prefieren evitar cualquier tipo de despiste antes de uno de los partidos más importantes de sus respectivas carreras. «Es muy importante controlar lo que a nivel emocional supone el partido», recordó Parejo.