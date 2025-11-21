Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edma Imade pugna con Irene Paredes durante un partido entre la Real y el Barça. EFE
Liga de Naciones | Final

Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

La seleccionadora española convoca de nuevo a todas las habituales y recurre a la delantera de la Real Sociedad, recientemente nacionalizada

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

España ya tiene la nómina de 25 futbolistas para afrontar el reto de la final de la Liga de Naciones femenina, en la que aspira ... a revalidar la corona que conquistó en febrero de 2024 ante Francia, en la primera edición del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez