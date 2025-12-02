Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Metropolitano, con el público animando a la selección española. FEF
Liga de Naciones | Final

Día histórico con récord en el Metropolitano y segunda Liga de Naciones

55.843 espectadores no quisieron perderse un nuevo título de la selección femenina y superaron la anterior marca de un partido de La Roja

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

El Metropolitano vivió una tarde-noche histórica. La vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania despertó una expectación ... enorme y con más de 55.843 espectadores en las gradas se convirtió en el partido de la selección femenina con más aforo jamás registrado. La noche fue redonda con la consecución de la segunda Liga de Naciones consecutiva de una selección que sigue haciendo historia fuera y dentro del césped.

