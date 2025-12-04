El Zaragoza llega al Palacio con el 'techo' de la ACB

El Casademont Zaragoza se presentará en el Palacio de los Deportes, este sábado, en partido que le medirá al Covirán desde las 20 horas, con ... una nueca cara. Se trata de Khalifa Koumadje, que con el fichaje por el equipo maño se convierte en el actual 'techo' de la Liga Endesa gracias a sus 224 centímetros.

El Casademont anunció que la incorporación a su plantilla hasta final de temporada del pívot Khalifa Koumadje (Chad, 1996), el jugador más alto de la ACB, con 2,24 metros de estatura, junto al barcelonista Youssoupha Fall.

El pívot chadiano suma 89 partidos repartidos en cinco temporadas de experiencia en la Euroliga, competición en la que destacó especialmente durante su etapa en el Alba Berlín. Su carrera profesional también le ha llevado a España –militó en las filas del Estudiantes–, Rusia, China y la G League, desde que completó su carrera en la NCAA con el Florida State en 2019.

Durante 2024 Koumadje protagonizó una conflictiva salida en Berlín. Tras tres años y medio en el conjunto alemán, el interior se marchó envuelto en polémica por un presunto caso de violencia doméstica. La página Eurohoops Team informó, entonces, que el Alba Berlín liberó al poste de su contrato de mutuo acuerdo.

Salida polémica de Berlín

«Agradecemos a Khalifa por el tiempo que pasamos juntos en Berlín y le deseamos mucho éxito en el futuro», dijo el director deportivo del equipo, Himar Ojeda, en un comunicado oficial. «Ahora esperamos encontrar rápidamente un reemplazo para nuestras posiciones principales que se adapte a nosotros y pueda ayudarnos tanto como sea posible, en nuestra situación de plantilla muy tensa».

El caso es que a Khalifa Koumadje se le acusó de violencia doméstica, y esta fue la principal razón de que hiciera las maletas en Alemania. El jugador, no obstante, quedó absuelto y no fue condenado por el juzgado ni sancionado por ningún organismo deportivo, al no encontrar pruebas que justificaran malos tratos.

Posteriormente, el Shandong Hi-Speed Kirin, de la CBA china, anunció un acuerdo con el pívot chadiano a la espera de las pruebas médicas. Tras salvar el examen, firmó un contrato por el resto de la campaña 2024-25.

Ahora, el conjunto aragonés anuncia, a través de una nota de prensa, este refuerzo tan destacado en su rotación interior, que según el club, «aportará rebote e intimidación en la pintura».

«Koumadje es, sin duda, uno de esos jugadores que condiciona el ataque rival y que sumará otro nombre importante a la lista de jugadores del Casademont que juegan sin complejos por encima del aro», añadió el texto.

Khalifa Koumadje ya está en Zaragoza. El fichaje del Casademont para solucionar, supuestamente, sus problemas en la pintura, aterrizó en la capital aragonesa y, sin tiempo que perder, pasó el reconocimiento con el equipo aragonés.

En la clínica Quirón, el africano superó las pruebas y se puso a disposición de Jesús Ramírez, para que la entidad le tramite la ficha para la Liga Endesa, viaje a Granada y disfrute de sus primeros minutos este sábado contra el Covirán.