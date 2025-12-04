Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Khalifa Koumadje posee un poder de intimidación enorme, así lo demostró a su paso por la Euroliga. FIBA
Rival del Covirán

El Zaragoza llega al Palacio con el 'techo' de la ACB

El inmediato adversario de los granadinos mejora la pintura con Khalifa Koumadje, muy intimidador y clave en el rebote

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

El Casademont Zaragoza se presentará en el Palacio de los Deportes, este sábado, en partido que le medirá al Covirán desde las 20 horas, con ... una nueca cara. Se trata de Khalifa Koumadje, que con el fichaje por el equipo maño se convierte en el actual 'techo' de la Liga Endesa gracias a sus 224 centímetros.

