Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zach Hankins vuelve a sonreír tras hacer su mejor partido con el Covirán. Ariel C. Rojas
Protagonista

Zach Hankins crece pero Díaz le pide «más en defensa»

El entrenador del Covirán explica que el trabajo físico extra le coloca en una mejor forma

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El 'center' estadounidense del Coviran, Zach Hankins, lleva una trayectoria bastante irregular en el inicio de la temporada, donde han predominado actuaciones por debajo del ... nivel que se esperaba de un jugador acostumbrado a disputar competición europea, anque llega de una liga inferior como la de Rumanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Mueren dos personas tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  8. 8 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Zach Hankins crece pero Díaz le pide «más en defensa»

Zach Hankins crece pero Díaz le pide «más en defensa»