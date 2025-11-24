Zach Hankins crece pero Díaz le pide «más en defensa»
El entrenador del Covirán explica que el trabajo físico extra le coloca en una mejor forma
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:59
El 'center' estadounidense del Coviran, Zach Hankins, lleva una trayectoria bastante irregular en el inicio de la temporada, donde han predominado actuaciones por debajo del ... nivel que se esperaba de un jugador acostumbrado a disputar competición europea, anque llega de una liga inferior como la de Rumanía.
El entrenador Ramón Díaz le pidió que se pusiera en forma y la mejoría del físico le llevó a cuajar un gran partido frente al Real Madrid. Destacó en ataque con varias canastas consecutivas, y en los rebotes es el segundo de la Liga Endesa, pero todavía el técnico nazarí necesita de él «más defensa e intimidación».
«El trabajo habla, lo llevo diciendo muchas semanas, Zach estaba concienciado de que no estaba en su mejor nivel, pero ese trabajo extra que realiza le permite alcanzar el rendimiento que queremos de él. Ahora sí se parece más 'al Zach' que vimos en el verano, pero creo que también es el momento de pedirle más, porque puede seguir mejorando y tiene que dar ese paso adelante, para seguir liderando a nivel ofensivo por dentro, como le pasó contra el Madrid».
Díaz también consideró como positiva la presencia de Edu Durán, porque fue «un premio al trabajo callado que hace, lleva dos meses sin decir una mala palabra, es el primero que se apunta a todos los trabajos voluntarios y se merecía esa oportunidad. Estoy contento con él y, si sigue trabajando así, le seguirán llegando oportunidades».
