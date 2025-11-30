Confianza plena. Óscar Fernández-Arenas, presidente del Covirán Granada, advierte de que «todavía no hemos visto la mejor versión de los jugadores» de su ... equipo.

–Dicen que tiene una flor en el culo...

–¿Por qué lo dice?

–Porque dos permanencias con la bocina y un descenso de ida y vuelta es tener mucha suerte, ¿no le parece?

–Cuando estuve en Córdoba para jugar la final de la Copa de Andalucía contra el Unicaja, un sevillano se me acercó y me dijo que Granada no merecía jugarla, que debía estar allí el Betis. Le comenté que esta temporada el Covirán iba a ganar la Copa del Rey, que yo endeudaría al club con jugadores que no puedo pagar y la ganaría, pero a final de temporada mi equipo desaparecería... Algo habremos hecho bien para que la ACB nos invitara a volver. Descendimos, es verdad, pero nos invitaron. Prefiero estar en la Liga Endesa y llevamos cuatro campañas. Entiendo que es lo mejor para la ciudad, pero competir en Primera FEB, que ya es una gran liga y mejor que la LEB Oro que dejamos, no es ningún demérito. Lo importante es mantener el proyecto, darle continuidad y que no peligre. Aprender de lo que pasó con el CB Granada.

–¿En Primera FEB habría más alegrías?

–Seguramente se ganaría más, pero prefiero pelear entre los tres últimos y disfrutar del nivel tan alto de la ACB. Yo digo que cuatro amigos pueden constituir mañana un club, es fácil hacerlo, pero subirlo a la ACB y dejarlo allí cuatro años, no tanto. No es por colgarme medallas, pero yo vivo el baloncesto 24/7 desde que aquí estaba Oriol Humet y era coordinador de cantera.

–Y sus 'amigos' demuestran ser buenos profesionales...

–Julián Aranda (el que fuera director general del extinto CB Granada) cobraba un pastizal y se marchó y punto. La gente de aquí sí siente el club. Ya no está Pablo (Pin), pero sí Ramón y Eloy. A Ramón lo querían equipos con nombre de ACB. Amigos podemos ser, pero no por ello menos profesionales que desconocidos, todos tenemos experiencia. Esther, la directora general, todo el equipo de administración, los médicos que triunfan, el 'fisio' Manu, ahora en el Madrid... A Arturo lo llama la selección, Carlos Díaz es experto en marketing... No somos nuevos, es gente de casa pero ya curtida, eficiente. No lo hacen peor por ser de aquí.

–¿En las salidas por qué no se sienta en los palcos?

–Me gusta ver el baloncesto a pie de pista. Lo hago junto al banquillo. Siempre pedimos tres o cuatro sitios abajo y alguien acude al palco. En casa no me queda más remedio que sentarme en lo alto y recibir al visitante, por protocolo. Fuera solo voy al palco con Florentino Pérez por no hacerle el feo, es su deseo, pero el otro día Carlos Díaz se puso junto a Marc Gasol, que es un tipo muy agradable.

–¿Qué balance hace del primer tramo liguero, están 1/7?

–La situación se parece mucho a la que tenía en la cabeza porque, al ver el calendario, te das cuenta de que te tocan primeros espadas en casa y liga tuya más directa fuera. Entonces se trata de un calendario complicado de asumir, porque ganar en las salidas en la Liga Endesa es un mundo para cualquiera de los participantes.

–¿El calendario no ayudó en este inicio porque los equipos de mitad de la tabla hacia abajo fueron todos fuera?

–Sí, cuando lo vi, me di cuenta de que era complicado porque juegas contra equipos de la Liga Endesa que están luchando en competición europea o en la propia Euroliga y, claro, si juegas en casa contra estos es muy difícil sacar los partidos. Hemos sacado alguno, pero los rivales que son de mitad de la tabla para abajo, por ejemplo, como pueden ser Girona o Breogán, te tocan fuera. En la Liga Endesa se ganan muy pocos partidos lejos de tu pista, no nos podemos engañar. No me acuerdo ahora mismo, ni hago memoria de cuántos partidos hemos ganado nosotros en estos tres años en la Liga ACB fuera de casa, pero seguro que pocos.

–Un porcentaje a lo mejor de un cinco por ciento quizá.

–Son tres, cuatro partidos los que ganas en todo el año. Entonces es muy complejo. Por eso era lo que me esperaba y, además, el equipo es muy nuevo, se hizo con muchas prisas a la hora de salir. Hemos ido tarde y no podemos engañar a nadie en ese aspecto, aunque tampoco me sirve de excusa porque ir tarde al mercado en varias ocasiones nos permitió encontrar a jugadores que no tenían equipo en ese instante y que lo mismo no hubiesen venido en ningún otro momento, como Thomas.

–De todas maneras, en los partidos de casa se ha respondido bien en todos, incluso fue un subidón tumbar al Valencia...

–Sí, yo creo que el partido del Valencia fue inmenso. Aparte de que la afición se merecía esa alegría, creo que también el trabajo que llevaba haciendo el cuerpo técnico durante todo el verano se merecía este resultado, en dos vertientes, por el propio club y por cómo los jugadores habían trabajado duro para ello. Les dio una palmadita en la espalda, reconoció su empeño. Veo la labor que desarrollan de lunes a viernes y me parece de un nivel altísimo.

–¿Confía plenamente en la plantilla diseñada?

–Claro que sí. Es más, leí hace poco una entrevista de algún 'youtuber' de los más conocidos que se refería a la planificación de equipos y demás, y hablaba de los fichajes que podrían o deberían hacer algunos clubes para mejorar plantillas de aquí al futuro, o en la ventana FIBAde ahora. En el nuestro no hacían hincapié prácticamente en nada, porque creo, sinceramente, que todavía no hemos visto la mejor versión de muchos de estos jugadores que tenemos en Granada. Pero, bueno, aunque mucho está por llegar, observamos alguna luz y pinceladas en varios de ellos.

–En el anterior curso hubo muchos cambios en los clubes muy pronto, este año no está habiendo movimientos tan acelerados, salvo el de Costa...

–Así es, nosotros hemos sido los más rápidos al hacer un movimiento porque detectamos que no nos estaba saliendo nada bien Micah Speight, y creo que es un 'jugadorazo', pero la ACB o la responsabilidad que le dimos fue demasiado grande para él. Y la ocasión se nos puso botando, que fue la de Lluís Costa, como para no dejarla escapar. Para nosotros es un premio triple: una alegría para el aficionado, una alegría para el club y una alegría, por supuesto, para el jugador.

–Lluís Costa fue clave para mejorar el juego, ¿no cree?

–La respuesta está en que, estando aquí tres o cuatro semanas, ya se ha llevado el premio que se merecía desde hace mucho tiempo, ir a la selección.

–La reacción del club fue muy rápida, en vista de que Speight no se adaptaba ni cuajaba y se le puso remedio.

–Sí, también es verdad que muchos de estos jugadores, cuando los fichamos, venían con las dos opciones, la de estar en competición de Primera FEB y en ACB, porque podían pasar las dos cosas. Nosotros lo que hemos intentado es ser coherentes con los jugadores y ellos lo fueron con el club también.

–¿La apuesta fue arriesgada en algunos casos por ello?

–Lo importante es mirar bien y que tengamos localizados a todos los de la Primera FEB, lo que era la LEB. Hay jugadores como Micah, o jugadores así, que pueden ser fichados para las dos categorías, de nivel, y también es fácil tratar con sus agentes y el jugador para entender que podía darse el caso de la élite. Aunque transcurrieron pocas jornadas, surgió la opción de Lluís y nuestro club siempre se ha caracterizado por estar atento al mercado. Todos los años me preguntan si se va a reforzar el equipo en enero y, que yo sepa, desde que militamos en la EBA, siempre hubo al menos una cara nueva en enero... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Esto depende de lo económico, depende de las facilidades, depende de la situación, pero siempre vamos a estar pendientes del mercado. Eso para nosotros es el día a día.

–¿Este verano fue el más complicado de todos los que tuvo en la gestión, al estar a caballo entre ACB y Primera FEB?

–Resultó ser un verano en el que no hubo ni un minuto de descanso. De forma permanente estuvimos escuchando muchas cosas, atentos a muchas otras, abiertos a todo. Hubo incertidumbre y había que estar listos para lo que se presentara.

–¿Se repusieron de la marcha de un pilar básico como Pin o todavía cuesta asumirla?

–Además de no saber en qué categoría íbamos a militar, se juntó que perdía a una persona de total confianza como era Pablo (Pin) para la planificación, aunque llegó Ramón (Díaz) y la verdad es que me lo puso también muy fácil a la hora de organizar la faceta deportiva. Aunque estuviese en Canadá, fue una constante hablar con él. En ese momento se encontraba en el campeonato del Mundo con la selección canadiense U19, pero seguíamos en contacto. También me ayudaron tanto Arturo (Ruiz), como Alberto (Puertas), en general todos... David (García), toda la gente que estaba en el club. A ellos se sumó Eloy (Almazán). Esto hizo que lo que es la dinámica del equipo resultara sencilla. Yo sabía que algún día llegaría eso, que Pablo se marcharía, como pasará conmigo.

–Y a nivel administrativo se funcionó con celeridad cuando el Betis quedó descartado.

–Sí, sí, estaba todo preparado. El trabajo de oficina hubo que recargarlo. Lo que se realizó aquí, en el club, a nivel de despacho, a través de la directora general (Esther Rodríguez), que fue la que se mató para que todas las cuentas estuviesen preparadas, junto con su equipo, David, José Salamanca, los empleados de la oficina, fue enorme para que fuese cuestión de minutos resolver la inscripción y cumplir los requisitos. Un verano divertido, muy divertido, sí, de los que me gustan. No quiero estar aburrido, prefiero pensar en baloncesto. En resumen, sí, le puedo asegurar que fue de los veranos que más trabajo nos han dado, pero siempre con satisfacción.

–¿Se ajustaría más la realidad de Granada a la Primera FEB?

–Por presupuesto puede, pero prefiero la ACB. Pienso que para la ciudad es mejor y positivo, aunque yo disfruto en cualquiera y sé que alguna vez nos tocará.