Euroliga

El Valencia Basket llegará al Palacio tras ceder en Kaunas

El equipo 'taronja' ve así cortada en Lituania su racha de seis triunfos seguidos entre las dos competiciones que juega

Jose Manuel Puertas

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:36

El Valencia Basket encontró su particular 'kriptonita' en Lituania, al caer derrotado (86-77) en partido de Euroliga ante el Zalgiris Kaunas, uno de los ... equipos que juega a un ritmo más lento en el Viejo Continente, todo lo contrario que la escuadra levantina. El equipo 'taronja' vio cercena así su racha de seis victorias consecutivas entre la Euroliga y la Liga Endesa –en la que marcha líder invicto– justo antes de visitar mañana a partir de las 17 horas el Palacio de los Deportes de Granada, donde le espera un Covirán que de momento no sabe lo que es ganar en esta temporada.

