El Valencia Basket llegará al Palacio tras ceder en Kaunas

El Valencia Basket encontró su particular 'kriptonita' en Lituania, al caer derrotado (86-77) en partido de Euroliga ante el Zalgiris Kaunas, uno de los ... equipos que juega a un ritmo más lento en el Viejo Continente, todo lo contrario que la escuadra levantina. El equipo 'taronja' vio cercena así su racha de seis victorias consecutivas entre la Euroliga y la Liga Endesa –en la que marcha líder invicto– justo antes de visitar mañana a partir de las 17 horas el Palacio de los Deportes de Granada, donde le espera un Covirán que de momento no sabe lo que es ganar en esta temporada.

Aunque los principales estiletes del equipo de Pedro Martínez respondieron –15 puntos Jean Montero y Jaime Pradilla, 14 Kameron Taylor y 11 Omari Moore– el equipo levantino fue prácticamente siempre a remolque de un Zalgiris que está cuajando una excelente temporada y que, de hecho, con esta victoria se sitúa en el sorprendente trío de líderes de la competición continental, junto al Hapoel de Tel Aviv y el Estrella Roja de Belgrado.

Un viejo conocido de Pedro Martínez, el base francés Sylvain Francisco, al que el catalán tuvo a sus órdenes en el Baxi Manresa, ejerció de verdugo del Valencia Basket con sus 15 puntos y 7 rebotes. En todo caso, la principal clave del triunfo báltico estuvo en el hecho de que los locales lograron sacar al equipo levantino del ritmo frenético al que tanto le gusta jugar, dejándole muy lejos de sus habituales guarismos anotadores al quedare en los citados 77 puntos.

Sin duda, un plan que le gustaría emular al Covirán mañana, que muy pocos logran conseguir ante los de Pedro Martínez, que llegarán probablemente algo más 'picados' a Granada tras perder en Kaunas.