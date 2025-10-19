«El triunfo se nos escapó por detalles en los momentos claves», opina Ramón Díaz

Víctor M. Romero Domingo, 19 de octubre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, reconoció estar fastidiado por la derrota pero, tras dar «primero la enhorabuena a Pablo (Pin) por todo lo realizado en Granada», comentó que «hicimos un buen trabajo, estoy jodido, porque por detalles en momentos claves se nos ha escapado el triunfo, se hizo una buena labor, al ajustar defensas, que fueran alternativas y también zonas cambiantes, para meternos en el partido y jugarle de tú a tú a un equipo de Euroliga».

Luego se refirió al tapón de Diakite, porque «si es ilegal, y una jugada muy justa, lo más sencillo era pitar canasta, y luego revisar, así no hubiera venido la bandeja seguida de Spagnolo».

Más tarde aludió a la ausencia de Travis Munnings y aclaró que fue «una decisión táctica para hacer la rotación más corta y que Luka (Bozic) y Beqa (Burjanadze) jugaran juntos».

De Speight, dijo que «no ha hecho un gran partido, pero tampoco para señalarlo, confiamos en que va a recuperar el juego de la pretemporada».

En torno al mal porcentaje en el tiro de tres, aseveró no sentirse «preocupado porque volvemos a tirar muchos tiros solos, lo que significa que generamos las situaciones, pero falta acierto, no puedo influir ya en eso. En la segunda parte intentamos tomar tomar control del partido, sabía que no tendríamos opciones en transiciones rápidas contra ellos, por eso no buscamos tanta velocidad, además de que estaban cargados de faltas Rousselle y Bozic».

Díaz tuvo palabras positivas sobre Kljajic, «porque estamos muy contentos con esa generación de juego desde la segunda unidad, Jovan tiene talento alto y hace falta, asimismo, que en la toma de decisiones sea capaz de generar, creo que en esta línea las victorias van a llegar, lo hemos demostrado en tercer y último cuarto del partido. También hubo cambios defensivos con Tunde, para ganar ahí en confianza, al margen de la gran labor que desarrolla Luka (Bozic) en el poste bajo».

El entrenador acabó su intervención con «un mensaje positivo, porque así podemos competirle a cualquier equipo de esta liga, aunque también hay cosas a mejorar y limpiar, como estar más concentrados y la presión al balón, así como los ajustes defensivos».