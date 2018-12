Baloncesto Iriarte guía el camino a la victoria Sergio Olmos se hace hueco de espalda al aro. / AGENCIA LOF El Covirán rompe su mala racha en Mallorca con una estelar actuación del ala-pívot balear JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 16 diciembre 2018, 23:56

La reciente sucesión de malos resultados del Covirán en la LEB Oro ya es historia. El cuadro dirigido por Pablo Pin completó un soberbio encuentro en Mallorca, donde arañó su séptimo triunfo de la temporada (60-78) y el primero de un complejo mes de diciembre, en el que se había desviado la buena línea trazada por los rojinegros a raíz de su doble tropiezo ante Valladolid y Betis. El Iberojet Palma puede que arrase en la segunda vuelta, pues quilates posee de sobra en su plantilla, pero ahora mismo es un rival al que se le puede hincar el diente. Eso fue lo que hicieron los nazaríes. Los ayer visitantes se quitaron la creciente presión que tenían sobre sus hombros gracias a la firme guía de un jugador que volvió a casa. David Iriarte celebró de la mejor forma posible su retorno a tierras baleares al señalar en todo momento la senda que debían seguir sus compañeros para alcanzar esta meritoria victoria.

El ala-pívot no había disfrutado precisamente de su mejor semana, pues un proceso febril le tuvo alejado de las pistas un par de días. La debilidad por la enfermedad desapareció de un plumazo ante la burbujeante motivación de actuar ante los ojos de su familia y en su ciudad natal. Nada ni nadie iban a impedirle al quinto interior del plantel alterar su rol y comandar la expedición nazarí. Pin supo sacarle provecho al alinear al interior en el quinteto inicial y emparejarle con Fran Guerra, uno de los mejores pivots de la Liga. El coloso del Palma preocupaba al cuerpo técnico, que optó por colocar en su marca a Iriarte, quien se agigantó temporalmente para reducir el impacto del canario a la mínima expresión.

Ambos asumieron la responsabilidad en los primeros ataques, en los que sellaron su destino en este encuentro. Guerra golpeó primero y después cometió una antideportiva con la que se cargó de una segunda personal que le mandó al banco. En cambio, Iriarte anotó ocho puntos -dos triples- que pusieron al Covirán al frente (8-15). El balear estuvo pletórico hasta que se sentó para recuperar el aire. Pardina y Olmos tomaron el testigo ofensivo y se encargaron de conservar una exigua ventaja al término del primer acto (17-19), pues el triplazo desde su casa de Quintela se lanzó tras sonar la bocina final.

Los anfitriones apretaron con tal de no ser apeados de las posibilidades de victoria nada más empezar. Félix Alonso dio entrada a Jeanne para que sus 218 centímetros de altura sembraran el pánico en la pintura. Sin embargo, Olmos aguantó con arrojo y, con el aporte de Bortolussi, impidieron que el francés se luciera y demostrara a los 'scouters' de la NBA que se equivocaron al no darle bola en el 'draft'. Casi por descarte, Barber trató de acaparar todo el daño en la pintura del Iberojet, pero el retorno de Iriarte supuso un nuevo latigazo en el electrónico.

Dos triples seguidos del balear instauraron la decena de ventaja (28-38) a menos de tres minutos para el intermedio. Un tiempo muerto de Alonso provocó una tímida reacción con un 5-0 de parcial que se interrumpió con la pausa solicitada por Pin pocos segundos después. Un triple de Pardina, liberado tras la asistencia de Iriarte, y los tiros libres (10/12) conservaron la diferencia favorable a los rojinegros en torno a la decena (37-45). Al descanso más de uno se frotó los ojos ante una estadística que reflejó el 70% en triples (7/10) de un Covirán al que se le había cerrado el aro en las últimas citas. Los nazaríes exorcizaron ese demonio del 6'75 gracias al alero catalán, cada vez más fino en pista delantera (2/2), y al 'GPS' de Iriarte, quien firmó un impoluto 4/4 al descanso.

El Palma, obligado a reaccionar nada más reanudarse el encuentro, buscó a su mejor arma. Nutrió de pases interiores a Fran Guerra, herido en su orgullo al no haber podido ser un elemento clave por culpa de las faltas. Ahí fue cuando David se doctoró por completo. El ala-pívot le frenó a la perfección en dos jugadas consecutivas que terminaron por sacar mentalmente al local del encuentro. Sin norte alguno en su brújula, Guerra fue relevado por Jeanne, lo que impulsó a Pin a meter a Olmos para una nueva entrega de esa batalla entre las dos torres. El alicantino lo pasó realmente mal ante el galo, quien se fajó atrás para que el rojinegro no le ganara nunca la posición, aunque esa leve superioridad de Jeanne no gozó de continuidad al otro lado de la cancha.

El choque entró en una fase plagada de imprecisiones que no hizo más que jugar en los intereses de un fantástico Covirán. La distancia se mantuvo siempre en un margen de seguridad razonable y con una cabriola de Josep Pérez en el último suspiro del tercer cuarto creció hasta los trece puntos (48-61). El valenciano había estado algo cohibido en los lanzamientos, limitándose a orquestar los movimientos de sus compañeros con la ayuda de 'Carlinhos'. Los dos bases compartieron muchos minutos en cancha para asegurarse de que la bola circulara con precisión hacia un nazarí en buena disposición para lanzar.

Una asistencia de Pérez hacia Pardina, quien armó el brazo desde la esquina sin bajar el balón, elevó a dieciocho unidades la renta (48-66) y prácticamente dejó el choque visto para sentencia. Aún restaban ocho minutos, pero los nazaríes comenzaron a alargar sus posesiones, algunas de las cuales se tornaron maratonianas por su buen hacer en el rebote ofensivo.

Los integrantes del Palma hacía tiempo que habían entregado la cuchara, por lo que a Josep no le tembló el pulso para mojarle la oreja a Álex Hernández, con el que se formó en 'Can Barça' y que podría haberle quitado el puesto en el Covirán si el rival hubiera aceptado la propuesta veraniega del cuadro granadino. Pérez metió ocho puntos seguidos con dos triples, el segundo a la carrera y a una pierna, una jugada que podría haber firmado el mismísimo Navarro, con el que siempre le compararon en su etapa culé. Una frivolidad con la que los nazaríes pusieron la guinda a una gran victoria en un sublime encuentro en el que Iriarte se reivindicó como algo más que un quinto pívot.