Los triples acercan los 'play offs' para el Covirán Granada

A la conclusión del encuentro, Pablo Pin admitió el inicio dubitativo de los suyos en defensa. «Nos ha faltado dureza interior», reconoció, si bien destacó que «hemos sabido controlar el buen inicio que Prat suele tener en casa a pesar de no tener grandes sensaciones». Tras ello, señaló como clave que «cuando hemos cogido el ritmo defensivo hemos empezado a dominar».

Subrayó el técnico del Covirán Granada además que «Blanch era un foco en defensa no sólo por lo que anota sino por todo lo que trasmite a su equipo», y respecto a las siete asistencias del escolta al descanso, valoró que «en la primera parte hemos fallado en el lado de ayuda y eso lo tendremos que mirar a partir del lunes, porque sus pivots anotaron muy fácil». Eso sí, agradeció el acierto exterior en la fase decisiva del partido.

«Al final hemos encontrado buenas situaciones y los triples han entrado», estimó. Pin quiso destacar a tres nombres en particular, Carlos Corts «por cambiar el ritmo del partido», la «espectacular segunda parte» de Joan Pardina y a Devin Wright, autor de 10 rebotes, «porque nos ha dado la dureza que necesitábamos». A Sergio Olmos lo vio en su regreso «falto de ritmo, pero seguro que irá mejorando». Finalmente, y en torno jocoso, agradeció no romper su récord en el club, situación que se habría dado de caer en El Prat. «No pensábamos mucho en eso, pero sí es cierto que desde que yo entreno no hemos perdido nunca más de tres partidos y dije a los jugadores que esta no la podíamos perder», admitió entre risas.