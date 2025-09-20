Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autógrafo de Elias Valtonen. José Miguel Baldomero
Última hora del Covirán

La torcedura de tobillo de Zach Hankins, sin gravedad

Rousselle promete «darlo todo para sufrir menos y disfrutar más juntos» y Díaz garantiza que «estos cabrones pondrán trabajo e ilusión»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:31

El techo del equipo Zach Hankins no pudo participar en todo el entrenamiento de puertas abiertas del Covirán en el Palacio, debido a que sufrió un leve esguince de tobillo en una entrada a canasta. El estadounidense «no tiene nada importante», según comentó un portavoz del club granadino, y debería estar en el quinto amistoso de la pretemporada, que será el jueves 25 frente al Dreamland Gran Canaria, a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes.

No obstante, el poste se retiró a una camilla, donde se le puso hielo tras la torcedura en una entrada a canasta. Su baja fue por precaución, para evitar males mayores y porque al 'center' titular hay que mimarlo. De hecho, Ramón Díaz evitó el cinco contra cinco y optó por cinco contra cero, para que no hubiera contacto físico ni riesgos innecesarios y esquivar así a posibles lesiones.

Asimismo, se le vio bastante motivado a Elias Valtonen en su retorno a la preparación y tras su excelente papel con Finlandia en el Eurobasket. El jugador nórdico fue ovacionado por los espectadores. También Elias se dirigió a ellos, al manifestar en castellano que «estoy muy feliz de estar aquí en Granada otra vez. Muchas gracias por venir a este encuentro y también por el apoyo y ánimos que nos distéis la temporada pasada».

Comunión grada y equipo

Poco antes, uno de los capitanes, Jonathan Rousselle –junto al balear Pere Tomàs–, comentó que «no voy a hablar mucho, me cuesta un poco el español, ja, ja, pero os agradezco mucho que hayáis asistido a la sesión de entrenamiento, seguro que el sábado podíais hacer otras cosas. Lo vamos a dar todo esta próxima temporada y confío en que vamos a sufrir menos y a disfrutar más juntos. Sabemos lo que pasó el curso anterior, y os aseguramos que nos vamos a entregar a partir del 5 de octubre cuando empiece la Liga».

Ramón Díaz fue el primero en tomar el micrófono y apuntó que «es muy motivador e ilusionante ver a mil personas en las gradas en un entrenamiento abierto, la primera vez que se hace. Estos doce cabrones ponen trabajo e ilusión y no faltará nunca en el equipo para intentar ganar, un millón de gracias por el apoyo, el mismo que existe y nos ofrecéis en la calle».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  6. 6 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  9. 9 El pueblo de Granada famoso gracias a sus aguas minero-medicinales, fuentes y manantiales
  10. 10

    La Fundación Herogra nace con una gran gala solidaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La torcedura de tobillo de Zach Hankins, sin gravedad

La torcedura de tobillo de Zach Hankins, sin gravedad