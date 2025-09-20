La torcedura de tobillo de Zach Hankins, sin gravedad
Rousselle promete «darlo todo para sufrir menos y disfrutar más juntos» y Díaz garantiza que «estos cabrones pondrán trabajo e ilusión»
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:31
El techo del equipo Zach Hankins no pudo participar en todo el entrenamiento de puertas abiertas del Covirán en el Palacio, debido a que sufrió un leve esguince de tobillo en una entrada a canasta. El estadounidense «no tiene nada importante», según comentó un portavoz del club granadino, y debería estar en el quinto amistoso de la pretemporada, que será el jueves 25 frente al Dreamland Gran Canaria, a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes.
No obstante, el poste se retiró a una camilla, donde se le puso hielo tras la torcedura en una entrada a canasta. Su baja fue por precaución, para evitar males mayores y porque al 'center' titular hay que mimarlo. De hecho, Ramón Díaz evitó el cinco contra cinco y optó por cinco contra cero, para que no hubiera contacto físico ni riesgos innecesarios y esquivar así a posibles lesiones.
Asimismo, se le vio bastante motivado a Elias Valtonen en su retorno a la preparación y tras su excelente papel con Finlandia en el Eurobasket. El jugador nórdico fue ovacionado por los espectadores. También Elias se dirigió a ellos, al manifestar en castellano que «estoy muy feliz de estar aquí en Granada otra vez. Muchas gracias por venir a este encuentro y también por el apoyo y ánimos que nos distéis la temporada pasada».
Comunión grada y equipo
Poco antes, uno de los capitanes, Jonathan Rousselle –junto al balear Pere Tomàs–, comentó que «no voy a hablar mucho, me cuesta un poco el español, ja, ja, pero os agradezco mucho que hayáis asistido a la sesión de entrenamiento, seguro que el sábado podíais hacer otras cosas. Lo vamos a dar todo esta próxima temporada y confío en que vamos a sufrir menos y a disfrutar más juntos. Sabemos lo que pasó el curso anterior, y os aseguramos que nos vamos a entregar a partir del 5 de octubre cuando empiece la Liga».
Ramón Díaz fue el primero en tomar el micrófono y apuntó que «es muy motivador e ilusionante ver a mil personas en las gradas en un entrenamiento abierto, la primera vez que se hace. Estos doce cabrones ponen trabajo e ilusión y no faltará nunca en el equipo para intentar ganar, un millón de gracias por el apoyo, el mismo que existe y nos ofrecéis en la calle».
