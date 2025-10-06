Tiros libres regalados y pocas canastas de tres

El Covirán repitió, en el estreno liguero frente al Joventut de Badalona, el mal día de tiros de tres que tuvo en la presentación del ... UCAM Murcia ante los aficionados. Puntería, muy poca. Todo lo contrario que le sucedió contra el Dreamland Gran Canaria en amistoso a puerta cerrada, donde lo bordó, especialmente en el primer cuarto.

También en la salida del amistoso frente al Cartagena alcanzó un porcentaje increíble del 61,5%, tras 8/13 que le proporcionaron 44 puntos (44-18). Al final bajó al 34,8% (16/46). Pero es que contra el Joventut, apenas lanzaron triples, solo 18, para anotar 4 y un pobre 22,2%. La defensa de Hanga a Thomas tuvo mucho que ver.

Pero Ramón Díaz se refirió, también, a lo determinante que fueron los errores en los tiros libres. El día del Cartagena, el Covirán falló nueve: 20/29 para un 69%, pero no le pasaron factura por la gran distancia que hubo en el marcador. Esta vez, contabilizó 19/31 y un 61,3%, doce puntos regalados que hubieran empatado a 87 puntos. La Penya tiró tres: 17/20 y un 85% más lógico.

Thomas y Speight colaron sus 4 y 2 lanzados con pleno de acierto, Bozic, 10 de los 14 en su poder, mientras que Rousselle y Valtonen erraron uno, 2/3 y 1/2, y el resto de pívots Babatunde, Burjanadze y Hankins, ninguno dentro de los dos en sus manos.

«Al no entrar los tiros, jugamos mucho al balón interior con Luka Bozic, ahí generamos un montón de puntos y de faltas, pero también había que meter los tiros libres y fallamos doce», advirtió el entrenador del Covirán. Díaz resaltó que «buscamos situaciones con Micah y Jonathan en la segunda parte y nos adaptamos mejor al guion, por eso nos metimos en el partido».

Primeras protestas arbitrales

Los aficionados obtuvieron conclusiones sobre lo que consideraron cierta pasividad de los colegiados, al olvidarse de una técnica a Guillem Vives, falta antideportiva a Cameron Hunt y algunos 'favores' a Ricky Rubio cuando metió manos, especialmente en acciones en las que Hankins ya había capturado el rebote.

Las primeras protestas arbitrales se refirieron a permisividad a Ricky Rubio, no señalar técnica a Vives por retener el balón y el saque de banda rápido y el codazo de Hunt a Valtonen. «Dicen que hubo un contacto posterior con el brazo a la falta que el realiza, pero que no es con el codo, sino con la parte superior del antebrazo, por lo que no se considera antideportiva», apuntó Ramón Díaz.

Tampoco se entendió el dar dos tiros libres a Bozic, al considerar entonces esa falta de tiro, y no conceder por tanto canasta y tiro adicional.