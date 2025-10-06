Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen, en un lanzamiento durante el partido contra el Joventut. José Miguel Baldomero
Análisis

Tiros libres regalados y pocas canastas de tres

El Covirán tuvo un 34,8% tras 16/46 e inicial 61,5% en triples ante el Cartagena frente al pobre 22,2% de 4/18 contra el Joventut

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:44

Comenta

El Covirán repitió, en el estreno liguero frente al Joventut de Badalona, el mal día de tiros de tres que tuvo en la presentación del ... UCAM Murcia ante los aficionados. Puntería, muy poca. Todo lo contrario que le sucedió contra el Dreamland Gran Canaria en amistoso a puerta cerrada, donde lo bordó, especialmente en el primer cuarto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

