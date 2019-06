LEB Oro Thomas Bropleh se escapa y el mercado obliga al Covirán a cambiar de objetivos Bropleh, a la derecha, pelea por el balón con Iriarte. / Alfredo Aguilar El Iberojet Palma supera a los granadinos en el fichaje de Thomas Bropleh, por lo que toca explorar nuevas vías para cerrar el equipo JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Sábado, 29 junio 2019, 02:46

El Covirán Granada sigue jugando sus piezas en el mercado veraniego para construir una plantilla competitiva para su segundo curso en la LEB Oro. Lógicamente, a los nazaríes las cosas no les están resultando sencillas en la batalla descarnada que es el periodo de fichajes. Además, la falta de urgencia es una baza que juega a favor de los granadinos para tener un punto de paciencia y esperar una mejor oportunidad de mercado, aunque ello pueda hacer que jugadores que tengan la opción de resolver su futuro rápido puedan escaparse.

De las tres piezas que faltan para cerrar el equipo, dos serán aleros y uno, un pívot. El club no ha descartado aún, al menos oficialmente, la continuidad de Alo Marín y Devin Wright. El futuro del gaditano y el lucense dependerá de lo que puedan fichar Óscar Fernández y Pablo Pin, pero ni Marín ni Wright forman parte del 'plan A', sobre todo el pívot, tal y como quedó claro en recientes palabras de Pin a IDEAL, pero el club aún no ha comunicado una decisión definitiva sobre su futuro.

Mientras, en las oficinas el teléfono suena activamente cada día. El trabajo en la búsqueda del alero no es fácil, principalmente por la opulencia con la que ha entrado al mercado de fichajes el Iberojet Palma. Los insulares, verdugos granadinos en el último 'play off', empiezan a ser considerados como el principal candidato al ascenso a la Liga Endesa la próxima campaña. En esos círculos, al Covirán se le sitúa en el 'top 5' de la LEB Oro, pero muy lejos del potencial mallorquín. Según ha podido saber este medio, el equipo de Félix Alonso, que ha renovado a buena parte de su bloque nacional y que ya dio un zarpazo en la mesa con el fichaje de Matt Stainbrook, tiene ya un acuerdo cerrado con otro ex del Betis, el alero estadounidense con pasaporte liberiano Thomas Bropleh. Esto repercute en las aspiraciones granadinas, toda vez que el Covirán realizó una importante oferta sobre Bropleh hace días que el jugador llegó a considerar, pero finalmente se ha visto seducido por el mayor potencial económico procedente de Palma. Y es que desde Mallorca se dispara con fuego real. IDEAL puede confirmar también que el Iberojet envió una oferta a Steve Vasturia, alero del Palencia, calificada por su entorno como 'mareante', aunque finalmente el jugador formado en la universidad de Notre Dame hará las maletas y está próximo a fichar en una primera división de otro país en el que disputará también competición europea.

Así, al Covirán se le han caído de su lista de deseos algunos nombres relevantes. Por Vasturia ni hubo opción, consciente el club de las ambiciones deportivas del alero, como con el ex de Melilla Caleb Agada. Con Bropleh la película ha sido distinta y los euros baleares han pesado. Toca cambiar de objetivos, y en el horizonte aparecen nuevos nombres, como otro ex palentino, Calvin Hermanson y el letón Martins Laksa, sin minutos el pasado curso en el Obradoiro de la ACB. Ambos son agentes libres y, si no lo han sido ya, serán ofrecidos próximamente al Covirán.