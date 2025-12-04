Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ossi Cerdà, a la izquierda, en el partido contra el UCAM Murcia. FCBG
La cantera en el Palacio

Stellantis & You Granada se mide al Amara Lleida

Es el penúltimo partido del filial del Covirán que milita en la Liga U22 de la ACB en casa y que cerrará en el Palacio el 27 de diciembre contra el Girona

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Stellantis & You Granada, filial del Covirán, que participa en la Liga U22, recibe este viernes, a las 18 horas, al Amara Lleida, en el ... Palacio. La formación que comanda Samu Gómez desde el banquillo pretende levantarse tras la mala racha en su grupo, el B, precisamente frente a un contrario al que ganó en el arranque de la competición.

