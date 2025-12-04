Stellantis & You Granada se mide al Amara Lleida

El Stellantis & You Granada, filial del Covirán, que participa en la Liga U22, recibe este viernes, a las 18 horas, al Amara Lleida, en el ... Palacio. La formación que comanda Samu Gómez desde el banquillo pretende levantarse tras la mala racha en su grupo, el B, precisamente frente a un contrario al que ganó en el arranque de la competición.

Los granadinos sumaron dos victorias consecutivas y desde entonces no han vuelto a ganar, tras sufrir una plaga de lesiones, entre las que destacó la de su base titular Álvaro Fernández, todavía en proceso de recuperación, por lo que la batuta en pista recayó en el joven Zamora.

En la última derrota en casa, ante el Burgos Grupo de Santiago, por 68-94, el Stellantis & You Granada formó y anotó a través de Luca Medal 7, Khalifa Gaye 16, García Correa 5, Osi Cerdá y Jorge Zamora 3, como quinteto titular, más Iván González 1, Ibai Hendrick 13, Paco Romero 6, García Cerezo 8, Dani Gea 1 y Rafa Díaz 8.

Los rojinegros compitieron a gran nivel durante prácticamente todo el encuentro, pero un parcial de 3-16 en los últimos dos minutos del segundo cuarto fue clave para que los visitantes se escaparan en el marcador y los locales no pudieran volver a acercarse. Los granadinos encontraron en Khalifa Gaye y Luca Medal la forma de seguir por delante en el marcador, dos de los hombers vinculados al primer equipo del Covirán de Liga Endesa, aunque los puntos de Rodríguez y Traoré ya dejaron por delante a los castellanos.

El filial, tras superar al Lleida y UCAM Murcia, cayó ante el Gran Canaria, Bilbao, Girona, Burgos y la vuelta con el Murcia. Tras el Lleida, al filial solo le quedará jugar en casa ante el Girona, el 27 de diciembre (sábado) a las 13 horas.