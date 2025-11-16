El 'staff' del Covirán Granada critica el arbitraje: «Aún no somos muy respetados»

Prosiguen las quejas del Covirán Granada con respecto al arbitraje del partido ante Girona, que se saldó con derrota rojinegra por 82-76. Más ... allá de las críticas del entrenador Ramón Díaz en rueda de prensa, otro miembro del club ahondó en la disconformidad del 'staff' con algunas decisiones del tramo final del encuentro.

Sergio Sánchez 'Pinzas', preparador físico rojinegro, mostró su enfado en redes sociales tras la finalización del duelo en Fontajau. «Nos sigue dando la impresión de que aún no somos muy respetados», escribió en su perfil oficial de X. El nazarí hizo referencia a tres faltas que los colegiados señalaron en contra del Covirán en el tramo final, justo cuando el equipo de Díaz peleaba por dar caza a los locales en el electrónico.

Todo esto a falta de 1:40 con 74-70, 0:48 con 76-73 y 0:35 con 78-73.



Iyan González, que nos pitó el año pasado en los polémicos partidos vs Lleida, presente en estas acciones…



Nos sigue dando la impresión que aun no somos muy respetados. pic.twitter.com/SIM7XXOCaA — Sergio Sánchez Pérez (@sergiopinzas) November 15, 2025

«Todo esto a falta de 1:40 con 74-70, 0:48 con 76-73 y 0:35 con 78-73», denunció 'Pinzas' acerca de infracciones como las de Babatunde o Rousselle tanto en ataque como en defensa, que frenaron el intento de remontada del Covirán. «Iyán González, que nos pitó el año pasado en los polémicos partidos contra Lleida, presente en estas acciones», mencionó.

No es la primera vez que el cuerpo técnico del cuadro granadino hace pública su disconformidad con las decisiones arbitrales esta campaña.