Speight y Tomàs, descartes para Lugo
La batuta vuelve a recaer en Lluís Costa y Jonathan Rousselle, máxima experiencia para la dirección en pista
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:29
El Covirán se desplaza a Lugo para medirse al Breogán sin dos jugadores, el estadounidense Micah Speight y el capitán Pere Tomàs, que repiten como ... descartes del entrenador Ramón Díaz de cara a la convocatoria de doce hombres. Ya estuvieron ausentes en Lérida frente al Hiopos.
La batuta en pista, por tanto, recaerá de nuevo en Lluís Costa y Jonathan Rousselle. El base francés reveló que «es un partido muy importante para nosotros, debido a la situación en la que estamos, con 0-4 y jugando otra vez en un campo difícil. Ellos tienen necesidad de ganar también, por lo que va a ser un partido muy apretado y de muchos nervios. En este tipo de encuentros, como siempre, el rebote, la defensa, los detalles... serán fundamentales, pienso que se tratará de un partido igualado y muy peleado».
De su compañero Lluís Costa dijo que «se va a adaptar muy rápido, es un jugador muy inteligente, no va a necesitar dos meses para funcionar en el equipo. Lluís lo tiene visto todo antes de que pase, los sistemas, es listo y está preparado, además de que es muy conocedor tanto del club y el equipo como de la competición, el conocer la liga le ayuda mucho, conoce también como nadie a los jugadores de los rivales».
