Luka Bozic defiende fuerte en el partido de preparación contra el Gran Canaria en el Palacio. Blanca Rodríguez
Shermadini evita que Luka Bozic sea el jugador más valorado del mes en la Liga Endesa

El croata brilla en la ACB como el segundo más destacado de octubre pese a que el Covirán sea el colista

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:35

El pívot de la La Laguna Tenerife Giorgi Shermadini fue el mejor jugador de la Liga Endesa en el mes de octubre, y además, el ... famoso pívot internacional georgiano, un habitual en las nominaciones de valoración de la ACB, el único capaz de arrebatarle tal galardón a Luka Bozic, que fue el segundo en la lista y quedó muy cerca de la distinción. Y es que el interior de La Laguna Tenerife sumó, tras la disputa de la cuarta jornada, el decimocuarto MVP del mes de su carrera, tras promediar 27 de valoración en octubre, por delante de Luka Bozic (22,5).

