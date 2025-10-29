Shermadini evita que Luka Bozic sea el jugador más valorado del mes en la Liga Endesa

El pívot de la La Laguna Tenerife Giorgi Shermadini fue el mejor jugador de la Liga Endesa en el mes de octubre, y además, el ... famoso pívot internacional georgiano, un habitual en las nominaciones de valoración de la ACB, el único capaz de arrebatarle tal galardón a Luka Bozic, que fue el segundo en la lista y quedó muy cerca de la distinción. Y es que el interior de La Laguna Tenerife sumó, tras la disputa de la cuarta jornada, el decimocuarto MVP del mes de su carrera, tras promediar 27 de valoración en octubre, por delante de Luka Bozic (22,5).

El croata es el jugador más destacado, por números, de la plantilla que dirige Ramón Díaz. Bozic arrancó la liga ante el Joventut con 22 puntos (10/14 en tiros libres y 6/9 en tiros de dos), ocho rebotes, diez faltas recibidas y 33 de valoración en 30:42 minutos.

En la segunda jornada, ante el Baxi Manresa, logró 10 puntos (4/9 en tiros de dos), cuatro rebotes y seis faltas recibidas para 12 de valoración, tras 27 minutos en pista (26:59). Esta fue su actuación más floja debido a un -21 en relación al equipo con su presencia.

Empero, se desquitó frente al Baskonia. En los 27:47 minutos que estuvo en pista, obtuvo 19 de valoración merced a 15 puntos (5/6 en tiros libres y 5/10 en lanzamientos de dos), siete rebotes, dos asistencias y seis faltas recibidas. El jugador nacido en Bjelovar alcanzó 34:42 minutos en Barris Nord, y ante su ex equipo Hiopos Lleida, logró 21 puntos (6/13 en tiros de dos), once rebotes, cuatro asistencias, nueve faltas recibidas y un robo, para 26 créditos.