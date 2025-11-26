Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El excelente rendimiento de Luca Bozic, con el balón en el partido frente al Baskonia, le ha permitido volver a la selección de Croacia. José Miguel Baldomero
Hacia el Mundial

Seis jugadores del Covirán asisten a la 'ventana' FIBA

Lluís Costa debutará este jueves en la selección contra Dinamarca y el domingo se medirá a su compañero Burjanadze, georgiano que ya se enfrentó a Valtonen en el Eurobasket

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:42

El Covirán continúa con los entrenamientos a pesar de que el próximo fin de semana no habrá jornada en la Liga Endesa. La celebración de ... la primera 'ventana FIBA' con encuentros internacionales de selecciones, clasificatorios para el Mundial de 2027, hace que la plantilla que dirige Ramón Díaz pierda hasta seis efectivos por los compromisos de los equipos nacionales.

