Seis jugadores del Covirán asisten a la 'ventana' FIBA

El Covirán continúa con los entrenamientos a pesar de que el próximo fin de semana no habrá jornada en la Liga Endesa. La celebración de ... la primera 'ventana FIBA' con encuentros internacionales de selecciones, clasificatorios para el Mundial de 2027, hace que la plantilla que dirige Ramón Díaz pierda hasta seis efectivos por los compromisos de los equipos nacionales.

Lluís Costa, con España; Elias Valtonen, con Finlandia; Beqa Burjanadze, con Georgia; Luka Bozic, con Croacia; y Jovan Kljajic, con Montenegro, estarán concentrados con sus respectivas selecciones y afrontarán partidos europeos.

Además, Travis Munnings aseguró que está convocado por Bahamas, aunque pudo participar con el resto y entrenó desde el lunes con normalidad, a la espera, según dijo, de que le llegaran los billetes de la federación de su país.

Hasta seis jugadores del Covirán competirán a alto nivel, con la ilusión de participar y ayudar a sus selecciones en la clasificación para la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Ramón Díaz, por lo tanto, cuenta con solo ocho jugadores del primer equipo, al quedarse de momento Munnings, para trabajar durante estos días en el Palacio de Deportes. Son el base Rousselle, los escoltas Thomas y Durán, los aleros Munnings y Pere Tomàs, y los pívots Hankins, Babatunde y Aurrecoechea.

Las sesiones están destinadas, principalmente, al aspecto físico, con mucho trabajo de gimnasio y de tipo individual. No obstante, Díaz incorporó a los cuatro jugadores del filial que están vinculados a la formación de ACB. En realidad, juegan la Liga U22 el viernes en Murcia, pero colaboran de forma firme, son los pívots Khalifa Gaye y Ossi Cerdà, el alero Luca Mendal y el base Álvaro Fernández 'Mena II', que se incorpora de forma paulatina porque está recién salido de una lesión que le impidió ser alineado por Samu Gómez en las últimas citas de la competición de formación de la ACB.

Lluís Costa se medirá en su estreno con la selección española a Dinamarca en Farum este jueves, mientras que en Tenerife España recibirá con el conruso del base barcelonés a la Georgia de Beqa Burjanadze. El ala-pívot, además, se enfrentará a Ucrania en casa. Será un duelo fractricida para Beqa de nuevo, contra otro compañero del Covirán, como le pasara en el Eurobasket cuando se vio las caras con el finlandés Elias Valtonen, en los inesperados cuartos del final del torneo continental. Georgia, además de España como enemigo el domingo, juega también este jueves en casa, a las 18 horas, contra Ucrania, con Burjanadze ilusionado.

Por su parte, Jovan Kljajic defenderá a Montenegro contra Portugal en Podgorica y frente a Rumanía en Pitesti. Frente a los lusos será en casa este jueves, a las 18 horas, y el turno contra los rumanos quedará para el domingo como visitante, en Rumanía, a las 18 horas también.

Además, a Luka Bozic le ha servido su espectacular rendimiento en el inicio de la Liga Endesa para volver a ser llamado por la selección de su país. Y recibirá en Croacia a Chipre y en Riga a Israel, mientras que Elias Valtonen, un fijo con los finlandeses, disputará sendos encuentros ante Hungría y Francia.

Precisamente, el croata y el nórdico son los dos jugadores que más tarde se incorporarán a los entrenamientos del Covirán, ya que juegan sus dos últimos partidos de clasificación el lunes, por lo que tendrán poco margen para ponerse a punto de cara a la importante visita del Casademont Zaragoza, el sábado de esa semana, en el pabellón del Zaidín. Llegarán el martes o miércoles en función de los enlaces.

A Bozic le espera el encuentro contra Chipre en casa, el viernes, a las 19 horas, y el lunes, uno de diciembre, frente a Israel en Riga debido a la guerra, a las 20 horas. Elias Valtonen repite con Finlandia, será en Hungría, el viernes a las 18 horas, y el lunes uno de diciembre, en casa , contra la potente Francia.

Además de los cinco miembros de la plantilla dirigida por Ramón Díaz, también se ha marchado el entrenador ayudante, Arturo Ruiz, que debutará como asistente con el cuerpo técnico de la selección española, como el pasado curso hicira el exentrenador nazarí Pablo Pin, ahora en las filas del Baskonia.

Una España distinta

La selección volverá a Tenerife el próximo 30 de noviembre para disputar la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. Georgia será el rival que pondrá el punto final a la primera 'ventana FIBA' –tres días antes, este jueves, España jugará en Dinamarca– en el estreno de Chus Mateo, sustituto de Sergio Scariolo, en el banquillo.

Una ilusionante y exigente nueva etapa para 'La Familia', como le gusta llamar al combinado nacional a la Federación Española de Baloncesto.

En el sorteo celebrado el pasado mes de mayo, España quedó encuadrada en el Grupo A de los participantes europeos, junto a Georgia, Dinamarca y Ucrania. Los tres primeros clasificados obtendrán el billete a la segunda y definitiva fase de clasificación, en la que cruzarán con los tres primeros clasificados del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía). En este Grupo I, en el que se arrastran todos los resultados obtenidos en la primera fase, los tres primeros clasificados obtendrán entonces ya el billete para Catar 2027.

Chus Mateo dirigió este lunes en Guadalajara su primer entrenamiento al frente de la selección española, y explicó que en su nuevo puesto no le gustaría perder «la esencia» de un equipo campeón que ha hecho historia en los últimos años.

No obstante, y también debido a muchas ausencias obligadas, al no poder disponer de los jugadores inmersos en la Euroliga, NBA y G-League, que contiúan activas, el equipo es muy diferente al último. Solo permanece el alero del Zaragoza Santi Yusta del grupo anterior.

«Quiero ser yo a la hora de hacer las cosas, habrá cosas diferentes y otras cosas no tan diferentes, tal vez desde fuera se vea mejor», dijo.

A Chus Mateo le gustaría que la renovada España fuera un equipo que comparta el balón, capaz de generar ventajas desde la pintura, un equipo altruista, que sea capaz de colaborar, adelante y atrás, generoso, que sea valiente y que juegue bien al baloncesto y con alegría, «porque jugando bien y si se disfruta, hay más probabilidades de ganar», expresó el técnico antaño del Real Madrid.