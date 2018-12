La segunda unidad cumple el trámite

El Covirán hizo buenos los pronósticos que auguraban un encuentro sencillo ante el colista y conquistó con mucha placidez su octava victoria de la temporada frente al Prat (85-54). El conjunto catalán posee un grupo lleno de gente joven que a buen seguro mejorará su rendimiento en la segunda vuelta, con más rodaje a sus espaldas, pero a día de hoy no es capaz de plantar cara al resto de adversarios. Si bien es cierto que algunas de sus derrotas han sido por estrecho margen, la causa subyacente de esos resultados apretados puede recaer más en una posible relajación por verse varios peldaños por encima de un club que maravilló el curso pasado, en el que rozó el ascenso, y que este año parece abocado a pelear para salir del 'pozo' de la clasificación.

85 Covirán 54 Prat

Los únicos instantes en los que el cuadro nazarí sintió leves molestias en su camino hacia su incontestable triunfo se produjeron por darle coba al rival. Como si le diera reparo asestar un golpe letal nada más empezar a un contrincante que tiró tres veces al principio sin que tocara ni el hierro. Así se pasó del 10-2 inicial a un 14-9 con el que el Prat mostró amor propio para no claudicar a las primeras de cambio. Las acciones de Rubio en el poste siempre se tradujeron en puntos, ya fuese canasta o a base de tiros libres, lo que supuso un flujo constante en pista delantera que ayudó a conservar la renta bajo la manija de Alo Marín, llamativo base titular con 'Carlinhos' en el puesto de escolta.

Tras la entrada de Josep Pérez el choque entró en una fase más alocada que poco beneficio le reportó a los anfitriones. El coladero atrás de los visitantes propició un rosario de triples liberados en el que no hubo demasiado acierto. Empero, nadie del bando contrario fue capaz de poner en reales aprietos al Covirán. Ni siquiera Gluditis, del que se comprobó su humanidad después de asemejarse a un dios el pasado abril. El letón ametralló a los nazaríes con el Baskonia, aunque ese duelo tuvo un enorme asterisco al llevar los habitantes del Palacio una semana de fiesta por el ascenso. No es lo mismo que te vigilen con la mirada y de lejos de un despreocupado defensor que notar el aliento de tu par incrustado en el cogote. El escolta lo intentó, pero su descaro no bastó para emular su versión de 'All Star' de hace ocho meses.

Marín porta con criterio la manija de un equipo que escala a la séptima plaza con esta victoria

La manera en la que los rojinegros empezaron a destrozar la fútil resistencia del adversario fue en transición. Las vertiginosas acciones de Bortolussi impidieron que la defensa del Prat se armara antes de que el rosarino mirara el aro en buena posición. El complemento lo aportó Wright, quien se quitó presión al enhebrar varios aciertos seguidos en la pintura. El pívot disparó la ventaja local y la cifró en catorce puntos al intermedio (38-24).

Devin contó con más minutos de lo normal al aprovechar Pin este fácil compromiso para darle confianza a los integrantes de la segunda unidad, orillados ante la preponderancia de gente como Rubio, Olmos o De Cobos. El abismo con respecto a Prat facilitó la presencia de los menos habituales y concedió un descanso extra a los titulares, que se libraron de buena parte de la 'burocracia' de doblegar al colista. Un riesgo calculado y mínimo, pues nunca hubo oportunidad de remontada catalana. Por mucho que se empeñara Parra nada más comenzar el tercer período en insuflarle vida a los visitantes (41-32), los nazaríes se la arrebataron por completo. La insultante superioridad en el rebote (45-24) no tardó en reflejarse en un marcador decantado a raíz de un 13-0 de parcial. La magia de Alo hizo posible ese estirón y la ventaja rebasó la veintena ante un Prat que asumió su fatal destino (61-37).

Así se llegó a un último cuarto que fue aún más de trámite que los anteriores. Corts confirmó el ambiente festivo a base de geniales asistencias e Iriarte prolongó su bonanza de las últimas semanas con varias acciones que arrancaron los aplausos de la grada y que finiquitaron el 'papeleo' de un duelo con poca historia. El Covirán se gustó en la recta final de un partido idóneo para despedir en casa un 2018 en el que logró el ansiado ascenso a LEB Oro, categoría en la que ya es séptimo tras este nuevo éxito.