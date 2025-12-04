El San Pablo Burgos prescinde de Sergi García tras dos meses de contrato

El ex base del Covirán Granada, Sergi García, se encuentra de nuevo sin equipo. El balear, al que el conjunto granadino no quiso renovar tras ... su irregular rendimiento y lesiones durante el pasado ejercicio, se incorporó a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos, después de entrenar con el Real Madrid.

El San Pablo Burgos y Sergi García concretaron la finalización del contrato temporal por dos meses que mantuvo al director en pista mallorquín en la plantilla castellana, durante octubre y noviembre, un tiempo en el que participó en cinco partidos de la Liga Endesa.

Bruno Savignani contó con él solo cinco minutos por encuentro, con una aportación muy corta, de 0,6 puntos de media, 50% de triples, 0,8 rebotes, 0,6 asistencias, 0,4 recuperaciones y 0,8 de valoeración.

«Desde el San Pablo Burgos, agradecemos a Sergi García por su trabajo y por su implicación con el equipo, a lo largo de los dos últimos meses, y le deseamos la mejor de las suertes para su futuro, tanto a nivel profesional como personal», comunció el club.

En esta semana, también Sander Hollanders (Kerkrade, 13/09/2001) prolongó su estancia en el Bàsquet Girona, tras acordar un mes más de contrato. El escolta, de 1,94 metros, llegó procedente del Spirou Basket, con quien disputó la liga belga y la FIBA Europe Cup.

En cambio, el pívot norteamericano, con pasaporte de Macedonia del Norte, Ethan Happ (2,08, Milan (Illinois), 29 años) se desvinculó del Valencia, pese a tener contrato hasta junio de 2026. Se recuperó de una lesión de pie lejos de la capital del Turia.