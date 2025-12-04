Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergi García, en un calentamiento del San Pablo Burgos. Sara Gordon (ACB Photo)
Movimientos ACB

El San Pablo Burgos prescinde de Sergi García tras dos meses de contrato

El ex base del Covirán solo fue utilizado por Bruno Savignani durante una media de cinco minutos por partido

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:10

Comenta

El ex base del Covirán Granada, Sergi García, se encuentra de nuevo sin equipo. El balear, al que el conjunto granadino no quiso renovar tras ... su irregular rendimiento y lesiones durante el pasado ejercicio, se incorporó a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos, después de entrenar con el Real Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  2. 2

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  3. 3 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  4. 4 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  5. 5 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  6. 6 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  9. 9 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  10. 10 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El San Pablo Burgos prescinde de Sergi García tras dos meses de contrato

El San Pablo Burgos prescinde de Sergi García tras dos meses de contrato