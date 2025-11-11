Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

JM Baldomero
Covirán

La salida de Speight al Obradoiro, inminente

El acuerdo entre todas las partes quedó cerrado este lunes y el jugador ya no entrenará hoy con el Covirán

Jose Manuel Puertas

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:38

La solución a la situación de Micah Speight en el Covirán Granada parece inminente, pues el fichaje del base de Oklahoma por el Monbus Obradoiro ... de la Primera FEB quedó prácticamente resuelto este lunes y, de hecho, no está previsto que el norteamericano con pasaporte español entrene hoy a las órdenes de Ramón Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

