La salida de Speight al Obradoiro, inminente

La solución a la situación de Micah Speight en el Covirán Granada parece inminente, pues el fichaje del base de Oklahoma por el Monbus Obradoiro ... de la Primera FEB quedó prácticamente resuelto este lunes y, de hecho, no está previsto que el norteamericano con pasaporte español entrene hoy a las órdenes de Ramón Díaz.

El interés del equipo Gallego, uno de los 'gallitos' de la Primera FEB, lleva semanas sobre la mesa, prácticamente desde el momento en el que Speight cavó su tumba como jugador del Covirán con aquel paupérrimo rendimiento ante el Baskonia en la tercera jornada, cuando actuó completamente cohibido, como superado por los acontecimientos y una competición como la Liga Endesa que ha demostrado que, por el momento, le queda muy grande. Desde entonces, y mucho más tras el fichaje de Lluís Costa por el Covirán, las puertas del equipo granadino se le cerraron a Speight, quien no volvió a entrar en ninguna convocatoria de Ramón Díaz en los tres siguientes encuentros. Sin embargo, el cierre de la operación se ha dilatado por la falta de acuerdo, hasta ahora, entre el club rojinegro y los agentes del jugador acerca de los términos de resolución del contrato, requisito imprescindible antes de incorporarse a otra entidad. Finalmente, tras algunos días de 'impasse', el movimiento quedó prácticamente cerrado a última hora del lunes, por lo que el cambio de equipo debería quedar resuelto en las próximas horas. Se trata de un paso que beneficia a todas las partes: el base podrá volver a demostrar su nivel en Primera FEB, donde siempre ha sido un jugador determinante, el Monbus Obradoiro se refuerza de forma clara de cara a su pelea por el ascenso y el Covirán aligera al fin su carga salarial, por lo que puede volver a mirar con más garantías el mercado por si en el mismo le surge alguna oportunidad en las próximas fechas.

En todo caso, lo que está claro es que Micah Speight no pasará al libro de oro del baloncesto granadino: en sus tres partidos como rojinegro, el eléctrico director de juego americano firmó apenas 3'3 puntos y 1 asistencia de media en los más de 18 minutos que, como promedio, pasó sobre la cancha. El club granadino apostó por él este verano, confiando en que su reciente matrimonio con una española, hecho que le ha permitido actuar como comunitario, le abría las puertas de la Liga Endesa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, al menos a tenor del pobre nivel dado por Speight en el Covirán, tras cuajar, eso sí, una buena pretemporada.

Cabe reseñar, por cierto, que el menudo base estadounidense ni siquiera acudió el pasado domingo al partido entre el que todavía era su equipo, el Covirán, y el Valencia Basket, en el que los rojinegros firmaron al fin la primera victoria del curso. En su caso, se marchará de Granada, sin duda, con más pena que gloria.