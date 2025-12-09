Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Covirán, durante la presentación del equipo antes de jugar con el Casademont Zaragoza. acb Photo / Fermín Rodríguez

Análisis

La salida de Aurrecoechea reduce los cupos y limita las convocatorias del Covirán Granada

El cuadro rojinegro queda con cinco jugadores de formación local en su plantilla, uno más de lo que exige la normativa ACB, aunque dos de ellos apenas cuentan para el técnico y otro anda lesionado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:23

Comenta

El adiós de Iván Aurrecoechea conllevó algo más que una simple baja a mitad de temporada en el Covirán Granada. Al tratarse de un jugador ... de formación local, el conjunto rojinegro queda actualmente con cinco efectivos de dicha condición, los llamados cupos. Se trata de uno más con respecto a lo que exige la normativa ACB, aunque dos de ellos apenas cuentan para Ramón Díaz y otro permanecerá en el dique seco durante varios meses. Una situación que limita sobremanera las convocatorias nazaríes.

