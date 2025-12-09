La salida de Aurrecoechea reduce los cupos y limita las convocatorias del Covirán Granada

El adiós de Iván Aurrecoechea conllevó algo más que una simple baja a mitad de temporada en el Covirán Granada. Al tratarse de un jugador ... de formación local, el conjunto rojinegro queda actualmente con cinco efectivos de dicha condición, los llamados cupos. Se trata de uno más con respecto a lo que exige la normativa ACB, aunque dos de ellos apenas cuentan para Ramón Díaz y otro permanecerá en el dique seco durante varios meses. Una situación que limita sobremanera las convocatorias nazaríes.

Como mínimo, deben ser cuatro los cupos que formen parte entre los convocados de los equipos de la máxima categoría patria de baloncesto para los partidos. En el Covirán, estos son Lluís Costa, Beqa Burjanadze, Jovan Kljajic, Edu Durán y Pere Tomàs, aunque tan solo el base catalán y el ala georgiano -pasó tres temporadas en el antiguo Cajasol durante su etapa de formación- se hallan con opciones reales de aportar. El escolta montenegrino regresó lesionado de la última ventana FIBA, mientras que el exterior madrileño y el alero balear apenas superan los tres minutos de juego entre ambos este curso.

Con la baja hasta nuevo aviso de Kljajic, al entrenador rojinegro no le queda más remedio que incluir sí o sí a Tomàs y a Durán en sus listas de doce hombres para cumplir con las condiciones de la competición, más allá de la presencia asegurada tanto de Costa como de Burjanadze. En caso de que alguno de ellos se 'caiga' por culpa de cualquier problema físico, Díaz deberá contar igualmente con él pese a no poder desenvolverse en la pista, comprometiendo la rotación del equipo.

La solución pasa casi exclusivamente por fichar reemplazos que cumplan con la categoría de cupo, pero la situación económica del Covirán no permite acudir al mercado sin miramientos. La posible marcha de Zach Hankins al Maccabi Tel Aviv aliviaría las cuentas para ello. Otra opción sería la de llamar a jugadores del filial nazarí, conjunto que disputa la Liga U esta campaña. Estos poseen la condición de 'INF', canteranos vinculados a la dinámica del primer equipo y que pueden sustituir a cupos en la convocatoria, aunque sin experiencia en su mayoría en la mejor liga de Europa.