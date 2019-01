«Lo hemos sacado a base de oficio; habrá más partidos así» Devin Wright busca la canasta a aro pasado. / ALFREDO AGUILAR Pablo Pin achaca el mal inicio del Covirán a «la falta de energía. Hemos recordado cómo jugar con alegría pues era una cuestión de actitud» JUANJO MARTÍN GRANADA Lunes, 7 enero 2019, 01:00

Pablo Pin reconoció al final del partido de ayer contra Cáceres que «hemos empezado con falta de energía a nivel defensivo, lo que se ha traducido también en ataque. Hemos fallados tiros fáciles y lanzamientos sencillos en carrera. Hemos buscado cambiar el quinteto y el papel de Bortolussi, Pérez y Corts ha sido clave. Alo Marín también ha estado muy bien, pero ellos tres han marcado el encuentro y nos han permitido coger dinamismo, sobre todo con los dos 'pequeños' en pista. Es muy importante ganar los partidos sin jugar bien y este lo hemos sacado a base de oficio. Habrá muchos choques así a partir de ahora pues los equipos rivales ya están construidos».

La reacción de los nazaríes se fraguó en un tiempo muerto mediado el segundo cuarto, con diez de desventaja en el electrónico. «No les he dicho nada táctico, ha sido más bien mental, era una cuestión de actitud. Nos estaba faltando energía y confianza en pista delantera, así que teníamos que recordar las claves de nuestro estilo y jugar con alegría». El técnico insistió en que «somos muy distintos cuando arrancamos al 100% o lo hacemos al 60%, no somos tan buenos como para empezar a poca intensidad. He querido meter a nuestros dos pivots veteranos a la vez para ganar por dentro, pero si no estas al máximo es complicado hacer cualquier cosa».

Dentro de la reacción del equipo rojinegro también hubo un componente social, dado que la remontada se culminó después de las numerosas polémicas a raíz de las decisiones de los colegiados. «Los árbitros nos han terminado de activar a todos. El Palacio se ha encendido y eso se ha notado. Ha sido un despertar para darnos cuenta de que teníamos que apretar y que no podía ser».

Con respecto al efecto de las bajas que han afectado al Covirán en esta última jornada, Pin comentó que «Almazán hace un trabajo 'sucio' que le imprime carácter y cohesiona al equipo, algo que en partidos como hoy -por ayer- se nota, mientras que Iriarte ha sido nuestro segundo pívot más valorado en diciembre. Algunos entrenadores prefieren jugar con ocho jugadores, a mí me gusta una rotación larga. Lo normal es que después de Palencia no tengamos a ningún alero -por parar a Pardina, que lleva casi un mes jugando infiltrado por lesión-, pero si ese es el caso iremos al máximo a competir».

Por su parte, 'Ñete' Bohigas aseguró al término del duelo que «no hemos conseguido sacar adelante un partido que hemos peleado y dominado buena parte del mismo. Al final no hemos ganado por dos cuestiones. Una ha sido el rebote ofensivo suyo, pues sus 19 rechaces se unen a nuestras catorce pérdidas y eso suponen demasiadas segundas opciones para Granada. La otra razón han sido nuestros dos minutos malos. No hemos tenido orden en ese espacio de tiempo, ellos se han puesto por delante y ya no hemos logrado meternos en el partido de nuevo». El técnico añadió que «hemos notado mucho la baja de Mazurczak y no puedo reprochar nada a mis jugadores salvo jugar con más criterio cuando un equipo como Granada te aprieta».