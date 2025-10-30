Rousselle opina que «necesitamos ganar ya para mejorar la química»

Jonathan Rousselle cuenta con el recuerdo del gran triunfo de la temporada pasada sobre el Río Breogán en el Pazo dos Deportes de Lugo, aunque ... admite que cada campaña «es distinta y nuestro equipo también es muy diferente en esta ocasión».

El galo indica que «la semana fue dura, con mucho entrenamiento, intentando mejorar las cosas que tenemos que mejorar, sobre todo la defensa, fue una semana muy intensa. Vamos a ir allí, a Lugo, con la máxima ambición, porque queremos ganar lo antes posible. El objetivo, está claro, es ir allí para ganar. Competir se da por hecho, hay que ganar, es lo que nos hace falta».

El base acepta el reto e interrogado sobre si pesan las cuatro derrotas acumuladas, aclara que «siempre resultan un poquito más duros los primeros días de la semana. Cuando tienes el sabor del partido anterior y, arrancar de nuevo con una pizca negativa, cuesta. Por eso todo resultó muy intenso, muy duro lunes, martes... pero ahora estamos mucho más enfocados al siguiente partido, al del sábado, seguro que necesitamos ganar para mejorar la química en la plantilla, entre nosotros. La química no es que esté mal, porque entrenamos muy bien e intentamos obtener conclusiones positivas en torno a la actividad que desarrollamos, pero necesitamos vencer para mejorarla, para salir de la dinámica pesimista».

Rousselle explica que el esfuerzo no gira ya tanto en torno al entrenamiento, sino que Ramón Díaz cambió el discurso táctico hacia la defensa. Además, opina que «si atrás estás bien, los lanzamientos te van a entrar, está relacionado el ataque con la defensa también, no hay que fijarse tanto en el tiro de tres porque habrá soluciones siendo más sólidos atrás, porque eso nos permitirá correr, y eso lo sabemos hacer».

Entre las claves del partido, Rousselle destaca «la preparación mental» y que «el que tenga más claro el plan de partido y sepa ejecutarlo tendrá más opciones de llevárselo».