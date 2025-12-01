Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nazarí Elias Valtonen, durante un partido con Finlandia. R. I.

Los rojinegros Luka Bozic y Elias Valtonen concluyen su concentración con Croacia y Finlandia

Su reingreso en la dinámica del Covirán Granada está previsto para este miércoles, con un día de margen para poder aterrizar en la ciudad de la Alhambra

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:53

Comenta

Los rojinegros Elias Valtonen y Luka Bozic concluyeron su concentración con sus selecciones nacionales tras disputar el segundo partido previsto en esta ventana FIBA. Ambos ... jugadores regresarán a la dinámica de Ramón Díaz el miércoles, con un día de margen para poder aterrizar en Granada desde el extranjero.

