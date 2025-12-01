Los rojinegros Luka Bozic y Elias Valtonen concluyen su concentración con Croacia y Finlandia

Los rojinegros Elias Valtonen y Luka Bozic concluyeron su concentración con sus selecciones nacionales tras disputar el segundo partido previsto en esta ventana FIBA. Ambos ... jugadores regresarán a la dinámica de Ramón Díaz el miércoles, con un día de margen para poder aterrizar en Granada desde el extranjero.

El primero cuajó un gran papel con Finlandia en su victoria frente a Francia (83-76) en el Espoo Metro Areena. Anotó nueve puntos y dispuso de un 43% de acierto en los tiros de campo.

Por su parte, Bozic acabó como el segundo jugador croata con más minutos en el triunfo sobre Israel (71-85) disputado en Riga, tan solo por detrás del madridista Hezonja. El ala acumuló 11 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, guarismos sobresalientes y fruto de su gran estado de forma en este tramo.