LEB Oro A por un revitalizador golpe de efecto Los rojinegros quieren aprovecharse de las horas bajas en las que se encuentra uno de los candidatos a ocupar la zona noble de la tabla | El Covirán visita al Palma con el deseo de un triunfo que alegre su hasta ahora gris diciembre

Las últimas dos derrotas -Valladolid y Betis- han insertado alguna que otra nube en el horizonte del Covirán. La excelente situación en la que se encontraban al arribar el último mes del año se ha torcido levemente con estos dos últimos reveses. Eso sí, sin llegar a ser preocupante, por mucho que un sector se centre en resaltar los recientes resultados negativos. La aparición de esas críticas hacia los nazaríes es lo que ha provocado que Pablo Pin salga en defensa de los suyos y recuerde que «si lo analizamos fríamente, estamos bien». El técnico también afirmó que «no nos conformamos ni debemos caer en la complacencia», por lo que el Covirán no viajó ayer a Mallorca con la intención de pasar un agradable fin de semana en las islas, sino de obtener su séptima victoria en su año de debut en la LEB Oro.

La escuadra granadina necesita una victoria con tal de revitalizar su ánimo, maltrecho por sus tropiezos en Pucela y en el Palacio ante el intratable líder. La próxima semana llega a Granada el colista Prat, aunque no desea jugarse su bienestar actual a una única carta, sobre todo cuando el equipo catalán puede despertar en cualquier momento. Por ese motivo, el Covirán ha de 'pescar' algún triunfo en cualquiera de sus salidas, ya sea hoy (18.30 horas) en Mallorca o el próximo día 30 en Bilbao. Dos citas de enorme complejidad de las que quizá se vea bajo un prisma más optimista la que se celebrará esta tarde.

La irregularidad de los baleares alimenta esa esperanza de no oscurecer un ya de por sí gris diciembre que no le ha traído más que disgustos a los nazaríes. El Iberojet Palma arrancó la campaña con la vitola de aspirante a estar en los puestos de arriba y, aunque aún no la ha perdido, sí se ha raído durante el primer tercio de la competición liguera. Con un balance de seis victorias y otras tantas derrotas, los mallorquines calcan el registro del Covirán y están instalados en la zona media de la clasificación. Un excelente lugar para un recién ascendido como la escuadra rojinegra, pero no tan confortable para un club que sueña con ascender a la ACB.

Calidad no le falta a Félix Alonso en su plantilla para conquistar ese sueño. En el puesto de base está Álex Hernández, quien podría haber sido uno de los discípulos de Pin durante esta temporada si hubiese aceptado la oferta que le llegó desde Granada el verano pasado. El director de juego optó por un Palma que le garantizaba pelear por subir, algo que no pudieron replicar los nazaríes. Sus 7'8 puntos y 9'7 de valoración acreditan su buena temporada, aunque no reflejan el buen rumbo que siempre otorga a sus compañeros en pista delantera.

Brillo obligado en defensa

En el perímetro del Iberojet también aparecen las amenazas de Biviá y Gilbert. El veterano escolta valenciano promedia casi dos triples por encuentro con más de un 40% de eficacia, mientras que el estadounidense es el máximo artillero del equipo con 13'3 puntos. Dos focos de atención para la defensa del Covirán, que deberá recordar su mejor versión y brillar con la intensidad de antaño con tal de mantener la fe en un desenlace positivo para sus intereses durante esta tarde.

No obstante, el mayor temor del cuadro nazarí no se encuentra en el juego exterior del contrincante, sino en el interior. En las cercanías del aro surge el 'coco' de los rivales del Palma, Fran Guerra. El pívot canario, cedido por el Iberostar Tenerife, está respondiendo a la perfección sobre las expectativas que había depositadas sobre sus hombros. Sus 214 centímetros de altura le ayudan a destacar en todos los aspectos, tanto en anotación (13'3) como en rebotes (6'6), lo que le introduce de lleno entre los mejores en el ránking de la Liga en el apartado de valoración (19'1).

Buena parte del ataque del Palma se construye a partir del pívot, quien cuenta con la ayuda que le brindan tanto Barber (10'8 puntos y 5'8 rebotes por cita) como el exnazarí Fede Ucles. El almeriense ostenta unos razonables promedios de 7'5 puntos y 4'3 rechaces que suponen un gran complemento en la pintura para Guerra, la gran estrella del cuadro insular. Junto a ellos figura en la nómina de hombres altos Jonathan Jeanne, un espigado jugador capaz de actuar como '4' y que busca en España la oportunidad de destacar que se le negó en la NBA.

De este modo, la multitud de peligros que acechan al Covirán en el duelo de esta tarde le obligará a ofrecer su mejor cara. Pablo Pin podrá contar con la totalidad de su plantilla, una vez Iriarte ha superado un proceso febril que le apartó de las canchas durante un par de días. El ala-pívot podrá así jugar en su tierra natal, por lo que el factor motivacional podrá darle un impulso extra a un jugador que parte desde el final de la rotación y que la pasada semana ante el Betis fue titular.

Iriarte podrá contribuir a un hipotético triunfo nazarí, pero son otros compañeros los que presumiblemente han de liderar a las huestes rojinegras. Sergio Olmos y Guille Rubio han de recuperar su faceta más afilada para sembrar el desconcierto en las cercanías del aro y crear espacios a fin de que el perímetro pueda disponer de buenos lanzamientos. El porcentaje de triunfo para el Covirán esta tarde radicará en buena medida en el porcentaje exterior, que le ha dado la espalda en los últimos choques. En Mallorca tendrán los tiradores de Pin la ocasión de demostrar la efectividad de los entrenamientos de esta semana, en los que se ha insistido en mejorar los sistemas para que los rojinegros vuelvan a asustar desde fuera y no sean 'flotados' en defensa por los rivales. Sólo así será posible el ansiado golpe de efecto que quieren propinar en la cancha de un candidato a estar arriba.