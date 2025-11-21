Ramón Díaz: «Si no juegas perfecto, no le ganas al Real Madrid»

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comentó que la visita del Real Madrid al Palacio «nos obliga a plantear un partido para poder ganarlo, y ... también para poder competirlo, el Covirán tiene que intentar competir todos los encuentros. Sabemos que es uno de los mejores rivales a los que te puedas enfrentar, no solo de la competición nacional, sino de la competición europea. Al cien por cien quizás sea el mejor róster o la mejor plantilla, no solo nacional, sino también continental, esto es cierto. Pero nosotros hemos preparado la cita toda la semana con algunas cosas que creemos que pueden complicarle al Madrid, y con la creencia de que, si hacemos un buen trabajo, pues podemos competirles, sabiendo, claro está, nuestras limitaciones. Contra un rival como es el Real Madrid, si no juegas de una manera casi perfecta, es muy difícil ganarle».

El técnico nazarí abunda en que su equipo debe seguir la misma línea de sacrificio defensivo que frente al Valencia Básket. «Debemos pensar en nosotros, en que las cositas que hemos ajustado salgan lo mejor posible, y a partir de ahí ver si el partido nos lo lleva a poder ser competitivos o no».

En cuanto al estado físico de la plantilla nazarí, Ramón Díaz apuntó que, después de que Iván Aurrecoechea se 'cayera' a última hora en Fontajau, «a priori todo el mundo está bien. Existen pequeñas molestias, que son obvias y normales en el momento en que estamos de la competición, y después de haber jugado varios partidos intensos, pero no hay ninguna molestia seria que haga que ningún jugador pueda no estar convocado o peligrar».

Y advirtió que «la semana pasada en este mismo momento estaban todos los jugadores disponibles, pero hubo un problema que no tuvo nada que ver con una lesión, sino que fue un virus el que hizo que Iván no estuviera con nosotros, lo que le impidió entrenar durante varios días. Por ello mañana (este sábado), como siempre, después del último entrenamiento, decidiremos quiénes son los convocados para el partido, e intentando adecuarlo al contrario también».

El partido contra el Girona destapó una grave desconexión, con un parcial de 17-0, pero la mejoría de Hankins. El pívot estadounidense tendrá un reto ante las torres madridistas como son Tavares y Len. «Zach asumió perfectamente que no estaba jugando al nivel que él quería y que nosotros le pedíamos. Y lleva tres, quizá cuatro semanas haciendo un trabajo extra, callado, en silencio, trabajando, trabajando muy duro. Y esta semana no ha levantado el pie del acelerador. Realmente él sabe que esa es la línea. Llegó a jugar el otro día a un nivel bueno, pero creo que todavía puede jugar bastante mejor, y se lo he transmitido. Si hemos conseguido llegar a este nivel, vamos a seguir apretando, a ver si volvemos a recuperar al Zach Hankins que todo el mundo, todos nosotros, queremos ver en la cancha. Por tanto, no es pedirle que tenga un partido especial contra el Real Madrid, sino que siga trabajando así y que el trabajo al final tenga su recompensa. Y esa será que cada día juegue un poquito mejor, sabiendo que el Real Madrid posee el juego interior quizá más potente de Europa, de los mejores, con Tabares, Len y Garuba».

Ramón Díaz agregó que «a nivel de equipo, hemos tenido dos de los siete partidos con una laguna de juego grande, donde no hemos sido eficientes en ninguno de los dos lados de la cancha. Hay un aspecto a trabajar y es el psicológico. En ataque encontramos situaciones claras de tiros, situaciones fáciles que, igual que en el primer cuarto las convertimos, en los segundo y tercer cuarto no fuimos capaces de dar resolver ni dar un balón. Esos fallos nos llevan a un punto de ansiedad, que es lo que nos hace adelgazar tres o cuatro situaciones malas consecutivas, hemos trabajado sobre ello».

Costa

Lluís Costa compareció ante los medios y no tuvo más remedio que referrise a su llamada de la selección española. «Es una noticia que me hizo muy feliz. Es verdad que llevaba tiempo que pensaba que podía algún día hacerse realidad, y el domingo se hizo, estoy muy contento. Me hizo un poco despejarme de la derrota del sábado en Girona, que fue dura, porque creo que hicimos un buen partido. Esa llamada por un momento me alegró el día».

Hubo polémica arbitral en los últimos minutos. Son tres decisiones al final que las tres caen para el mismo lado, a favor del Girona, y que se producen en minuto y poco, una falta que le dan dos tiros a Busquets, otras falta de Rousselle, la de Babatunde en ataque y la que no sse señala en una penetración de Valtonen, todas con Iyán González como árbitro más próximo. El base entiende que «son decisiones que son muy justas, te basas un poco en la sensación de que, quizás, si alguna hubiera sido de nuestro lado, pues todo hubiera sido diferente. Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, el arbitraje es muy difícil, y nos tenemos que fijar en nuestros errores, que fueron muchos en el tercer cuarto, para no llegar a un final así, y depender quizás de estas decisiones. Sí que es verdad que las tres fueron de su lado. Esto como equipos también te jode, porque son muy determinantes».

La forma

De su estado forma y rendimiento tan inmediato, considera que «en el partido de Girona empecé muy bien, contra el Valencia también, las segundas partes no han sido tan buenas, pero han sido fruto del cansancio. Ha sido simplemente que he estado peor y ya está. Al principio me tenía que adaptar y, evidentemente, aún no estoy al 100%, pero no es excusa lo del cansancio. La primera parte estuve muy bien en Fontajau y luego bajé, me siento muy responsable, creo que si yo estoy bien, el equipo estará muy bien también».