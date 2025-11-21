Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, serio en la banda del Palacio. José Miguel Baldomero
Visita del Real Madrid

Ramón Díaz: «Si no juegas perfecto, no le ganas al Real Madrid»

Lluís Costa opina que si él juega bien el equipo lo nota y también funciona

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:22

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comentó que la visita del Real Madrid al Palacio «nos obliga a plantear un partido para poder ganarlo, y ... también para poder competirlo, el Covirán tiene que intentar competir todos los encuentros. Sabemos que es uno de los mejores rivales a los que te puedas enfrentar, no solo de la competición nacional, sino de la competición europea. Al cien por cien quizás sea el mejor róster o la mejor plantilla, no solo nacional, sino también continental, esto es cierto. Pero nosotros hemos preparado la cita toda la semana con algunas cosas que creemos que pueden complicarle al Madrid, y con la creencia de que, si hacemos un buen trabajo, pues podemos competirles, sabiendo, claro está, nuestras limitaciones. Contra un rival como es el Real Madrid, si no juegas de una manera casi perfecta, es muy difícil ganarle».

