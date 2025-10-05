Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, durante el partido. JM Baldomero
Ramón Díaz: «No nos dejaron poner ritmo»

Miret destaca a Thomas como la clave de la victoria badalonesa

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:24

Dani Miret, entrenador del Joventut, resumió el triunfo de su equipo al comentar que «hicimos un buen partido para esta altura de temporada, fue un ... primer cuarto con energía y controlamos a Matt Thomas, que fue una de las claves del encuentro. En el segundo cuarto bajamos pero en el tercero hubo fluidez en ataque, y el último lo llevamos bien y con talento, pese a que Granada rayó a un gran nivel. El Covirán tiene capacidad de competir y es capaz de ganar a cualquiera, todos estamos en construcción, tenemos tres nuevos manejadores, es una victoria de mérito. Ricky tiene 31 de valoración pero en otros días nos ayudará en sus valores, tenemos un grupo experimentado, es una estrella fuera del campo, y en liderazgo». Y resaltó «el dominio de Bozic en la pintura».

