Ramón Díaz: «No nos dejaron poner ritmo»

Dani Miret, entrenador del Joventut, resumió el triunfo de su equipo al comentar que «hicimos un buen partido para esta altura de temporada, fue un ... primer cuarto con energía y controlamos a Matt Thomas, que fue una de las claves del encuentro. En el segundo cuarto bajamos pero en el tercero hubo fluidez en ataque, y el último lo llevamos bien y con talento, pese a que Granada rayó a un gran nivel. El Covirán tiene capacidad de competir y es capaz de ganar a cualquiera, todos estamos en construcción, tenemos tres nuevos manejadores, es una victoria de mérito. Ricky tiene 31 de valoración pero en otros días nos ayudará en sus valores, tenemos un grupo experimentado, es una estrella fuera del campo, y en liderazgo». Y resaltó «el dominio de Bozic en la pintura».

Ramón Díaz explicó tras su estreno con derrota en la ACB y el banquillo del Covirán que «agradezco el apoyo de la afición y el ambiente tan bonito, me hubiera gustado brindarle el triunfo al público pero no pudo ser. Doy ánimos a Zamo y Andrea. El Joventut dominó, primero por el rebote ofensivo, no nos dejaron crear el ritmo que queríamos, ni control ni cuando nos pusimos a cuatro puntos, los unos deben ser más agresivos y jugar fuerte los pick and roll, van a defender mucho a Thomas. Es positivo el Luka Bozic que queremos y generar en el poste bajo con él. Joventut estará arriba, es muy sólido en todas las posiciones».

También señaló que, al margen del bajo porcentaje de triples, «no es normal fallar doce tiros libres».

Del juego interior, asumió que Birgander y Tomic dieron problemas por su calidad y que, al final, salió a relucir el talento de Ricky Rubio. Y valoró el trabajo de Hankins y la energía de Babatunde.