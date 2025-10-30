Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz pide más defensa a sus jugadores de cara al Breogán. José Miguel Baldomero
Reto en el Pazo dos Deportes

Ramón Díaz: «Hemos dado un gran paso hacia el equipo que queremos ser, con energía y exigencias»

El entrenador granadino apunta que «la presión es mía» y que sus jugadores «solo deben pensar en defender mejor»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:20

Comenta

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comenta en la previa de la salida a Lugo, donde su equipo jugará este sábado (21 horas) contra el ... Río Breogán que «el grupo está anímicamente muy bien, en positivo. Hemos hecho una semana muy buena y trabajado muy bien, hemos dado otro gran paso adelante hacia el equipo que queremos ser. Hemos mejorado el nivel defensivo, hemos tenido energía y exigencias. Que son palabras que nos habíamos marcado no solo en el principio de esta semana, sino en la semana anterior. Era ese paso que teníamos que dar y creo que, en el día a día, lo estamos dando. Y estoy seguro que esto va a traer su fruto y lo vamos a trasladar al día del partido».

