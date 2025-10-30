Ramón Díaz: «Hemos dado un gran paso hacia el equipo que queremos ser, con energía y exigencias»

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comenta en la previa de la salida a Lugo, donde su equipo jugará este sábado (21 horas) contra el ... Río Breogán que «el grupo está anímicamente muy bien, en positivo. Hemos hecho una semana muy buena y trabajado muy bien, hemos dado otro gran paso adelante hacia el equipo que queremos ser. Hemos mejorado el nivel defensivo, hemos tenido energía y exigencias. Que son palabras que nos habíamos marcado no solo en el principio de esta semana, sino en la semana anterior. Era ese paso que teníamos que dar y creo que, en el día a día, lo estamos dando. Y estoy seguro que esto va a traer su fruto y lo vamos a trasladar al día del partido».

Con respecto a la amplia plantilla, el técnico aclara que «los 14 jugadores están disponibles. Así que este viernes, tras el último entreno, tomaremos la decisión de quiénes serán los doce que van a Lugo, y veremos si nos pueden ayudar a ganar. Me voy a la parte deportiva y nos preparamos con catorce, el director deportivo y el presidente son quienes tienen que ver cómo gestionar alguna salida, si se produce».

Del choque en el Pazo, dice que «tenemos que centrarnos en nosotros, en cómo vamos a defender, cómo va a ser nuestra agresividad a nivel defensivo, cuál va a ser nuestra exigencia y actitud ahí, debemos ser un equipo mejor atrás, y a partir de ahí pensar en el reto. Si somos capaces de pararlos y de hacer nuestro juego, seguro que vamos a ser un equipo aún más competitivo de lo que lo hemos sido en los últimos partidos, confío en ello este sábado».

El entrenador indica que «presión no hay ninguna. El Pazo no me preocupa, sí mi equipo.La dinámica es muy positiva, el grupo está muy unido, la presión es solo para mí, los jugadores solo tienen que defender, defender y defender».