Ramón Díaz considera «injusto» que se «culpe» a Speight de las derrotas

El Covirán dispone de los trece jugadores de la plantilla para afrontar la cita contra el Baskonia. Todo el equipo nazarí está sano y al ... completo, todos los jugadores listos y preparados, a la espera del descarte, que suele ser Pere Tomàs hasta la fecha.

El protagonista de la semana fue el base estadounidense Micah Speight. Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, no tuvo más remedio que referirse al de Oklahoma. «No me parece justo que se esté, digamos, entre comillas, culpando a Micah de las dos derrotas, él es el primero que sabe que no hizo un partido bueno el otro día en Manresa, sino que jugó mal, y no hace falta que se lo tengamos que decir para que él lo sepa. Es injusto, hay muchísimos más jugadores, y yo el primero, que cometimos muchos errores y que podemos ser también tan culpables de esa derrota. Está con la confianza de que puede jugar más que de sobra en esta competición. Está más que capacitado para ello, y lo único que necesita es lo mismo que el equipo, pasar esa barrera de uno o dos partidos, que tenga un buen día, que pueda anotar algunos de los tiros que él está acostumbrado a colar, y estoy seguro que vamos a ver realmente al Micah que yo veo en todos los entrenamientos, y por eso sé que puede jugar en ACB. También es cierto, y esto lo he hablado con él esta semana, que la ACB es una trituradora, de jugadores, entrenadores y equipos. Entonces, no te va a esperar; por eso tenemos que intentar cuanto antes, él, yo y el equipo, dar un paso adelante y empezar a jugar a lo que queremos jugar, que las sensaciones sean positivas, y, por supuesto, que venga esa primera victoria que tanto nos gustaría».

Díaz pide «no ser alarmistas. Llevamos dos partidos, es un equipo muy nuevo. Es cierto que nos gustaría ganar, nos encantaría brindar a la afición esa victoria. Hay muchas expectativas puestas en el equipo, debemos ser conscientes de que no hemos empezado como nos hubiese agradado, y que con trabajo vamos a lograr esa primera victoria, esperemos que sea ante el Baskonia».

Elogios a Cárdenas

Otro protagonista de la semana fue otro base, el granadino Álvaro Cárdenas, que brilló en el Peristeri. «Es un jugador que nosotros queríamos. Lo que pasa es que el chico ya había firmado en Grecia cuando supimos que éramos ACB. Y antes de eso lo intentamos, pero nos dijo que no, porque sus expectativas eran jugar en la máxima división y, en ese instante, el Covirán estaba en Primera FEB. Luego ya fue tarde. A Álvaro nos hubiera encantado tenerlo aquí, no porque Micah no esté funcionando, sino porque es granadino, de casa, conocemos a su familia, de toda la vida, lo hemos formado aquí, y posee un nivel altísimo, es un enorme proyecto».