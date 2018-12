Baloncesto «Quizá en Bilbao no se respete al Covirán, pero será complicado» Mumbrú posa durante un acto en Bilbao. / FERNANDO GÓMEZ El exinternacional Álex Mumbrú, técnico novel en el Retabet Bilbao, valora en IDEAL el duelo de hoy en el que se reencontrará con Iriarte JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Domingo, 30 diciembre 2018, 00:04

Tras 21 temporadas en la Liga ACB y 92 partidos defendiendo la camiseta de la selección española, Álex Mumbrú dejaba el pasado mes de mayo el baloncesto profesional para dar el salto a los banquillos. Una situación no improvisada, pues el catalán reconoce en IDEAL que «llevaba tiempo pensándolo, preparándolo los últimos años como jugador y realmente formándome para ello». Empero, con sinceridad y ya con 14 jornadas a sus espaldas en la LEB Oro, admite el choque emocional que le supuso inicialmente. «La primera semana me costó pero rápidamente cogí la dinámica y ahora estoy muy contento», admite.

Estrena además su nueva posición en un club que conoce como la palma de su mano. Un Bilbao Basket en el que el alero se retiró tras nueve campañas en los 'Hombres de negro' con el dolor de la pérdida de categoría. Así, y pese a no ser un gran conocedor de la LEB Oro, asumió un reto sin duda complejo. «Es verdad que había muchos miedos, conozco más la ACB por llevar 20 años allí, pero también era positivo seguir en Bilbao, una casa que entiendo y en la que sé lo que hace falta, por lo que coger esta oportunidad era lo mejor», afirma.

No está siendo en todo caso un comienzo sencillo para los vizcaínos, algo quizá previsible para un equipo construido de forma prácticamente íntegra tras el descenso. Sin embargo, Mumbrú aclara que «estamos en la línea que esperábamos, somos un equipo con jugadores que mayoritariamente no conocen la Liga pero que nos hemos arriesgado a fichar porque confiábamos en ellos». En la misma línea, recuerda que «necesitábamos tiempo, porque creamos un proyecto sin prisas que primero solucionara el tema institucional y en el que luego fuéramos capaces de poco a poco ser competitivos». Actualmente tercero en la clasificación, el club vasco empieza a ver de lejos a un Betis líder que marca la pauta con once victorias seguidas, llevando a la inevitable comparación entre los dos descendidos de la Liga Endesa el curso pasado, ante la que Mumbrú afila sus garras avisando que «sería absurdo negar que el Betis está a gran nivel. Ahora mismo parece que jugarán la Copa, que subirán y que lo harán todo, pero no estamos tan lejos nosotros ni tampoco Palencia o Huesca».

Quizá por la situación clasificatoria existe alguna voz crítica con el juego de los bilbaínos especialmente en ataque. Lo explica Mumbrú apuntando que «mi manera de ver el baloncesto es intentar crecer desde la defensa, ser destructores de juego, y más cuando fichas jugadores que no conocen la competición». En tono irónico, añade que «me hubiera gustado que jugáramos perfecto desde el primer día, pero es bastante complicado».

En lo referente a su rival de hoy, observa en los granadinos a una escuadra «muy bien hecha, que al contrario que nosotros mantiene su bloque y está demostrando que saben cómo hacer las cosas y lo que quieren, lo que también demuestra que está bien entrenado». Valora además la actividad de los nazaríes apuntando que es un equipo que «nunca se para» y lanza un aviso a navegantes para la parroquia vasca. «Quizá aquí no se les respete mucho porque acaban de subir, pero sabemos que va a ser complicado», señala.

En la plantilla rojinegra, seguramente el jugador al que mejor conoce Mumbrú, además de un Guille Rubio al que se ha enfrentado muchas veces, es David Iriarte. El balear, que formó parte en la temporada 2016/17 del Zornotza, vinculado al Bilbao Basket, de hecho entrenaba con la primera plantilla negra. Sobre su buen momento de forma, señala el técnico del Retabet que «lleva varios partidos jugando más y muy bien, alternando el '4' y el '5' y dándole mucho al Covirán porque puede defender perfectamente a un '5' pero luego en ataque es muy versátil por su tiro, algo que puede ser difícil para nosotros que tenemos interiores más puros».

Finalmente, el catalán no elude hablar de la compleja situación de su entidad, actualmente en concurso de acreedores, aunque aclara que «de lo institucional y económico, que seguramente es lo más importante que tiene por delante el club ahora mismo, se ocupa el consejo de administración, pero nosotros bastante tenemos con lo deportivo como para pensar en el resto». Eso sí, aclara que el momento no es crítico y que en la plantilla están, por ahora «tranquilos y trabajando bien en lo deportivo, que es lo único de lo que nos podemos ocupar».