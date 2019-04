Leb Oro Pin se queja del trato arbitral: «Es una vergüenza» Pablo Pin, en el partido. / LOF El entrenador del Covirán no se mordió la lengua tras el partido en el que su equipo cayó en Cáceres OPTA CÁCERES Sábado, 27 abril 2019, 00:14

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, se mostró crítico con algunos pasajes de su equipo y, sobre todo, con el comportamiento de los árbitros. «No hemos entrado bien al partido. Ayudas malas, mala defensa, falta de actividad, falta de lectura… Nos han castigado con altos porcentajes. En el segundo tiempo hemos intentado encontrar nuestro estilo y hemos igualado el partido. Ha terminado siendo bonito de ver con un ambientazo. Sin embargo, ha habido tres personas que han querido ser protagonistas. Tirar siete tiros libres, que somos el equipo que más lanza, es una vergüenza. Y me voy molesto. Todos los clubes tenemos nuestras ambiciones y estamos recibiendo un trato que no nos merecemos con arbitrajes parciales en ciertos momentos. Creo que hemos hecho méritos para haber ganado y tendríamos la clasificación para el 'play off', que la hemos tenido toda la temporada. Hemos tenido mala suerte en cuanto a las decisiones. Aun así, creo que Cáceres ha sido mejor y les deseo lo mejor para el futuro», remachó.

Quiso felicitar al Cáceres «por la victoria y la permanencia. Me alegro por algunos jugadores como Parejo, que conozco. Ha sido una temporada dura para ellos y han levantado el vuelo».