Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Manresa Los granadinos han caído en su primer partido fuera de casa

Jose Manuel Puertas Sábado, 11 de octubre 2025, 23:16

El Covirán ha caído por 83-68 en el Nuevo Congost ante un Manresa que arrancó el partido con un 11-0 arriba en el marcador. Era el primer partido de los granadinos fuera de casa esta temporada.

5 Jonathan Rousselle

Desde luego mejoró las pobres prestaciones de Speight, pero el francés tampoco logró cambiar la tendencia de un partido torcido desde el salto inicial.

2 Micah Speight

Muy pobre actuación del eléctrico base rojinegro. En ningún momento logró controlar el ritmo del partido y además estuvo desacertado de cara al aro.

4 Elias Valtonen

Hizo dos faltas muy rápidas, problema recurrente en él. Eso le sacó del partido pronto y, cuando regresó, todo estaba ya muy cuesta arriba. No fue su día.

5 Iván Aurrecoechea

Primeros minutos del curso para el madrileño. Batalló con su arrojo habitual y sumó 4 rebotes en apenas 6 minutos. Pero en ataque acusó su falta de tamaño.

2 Travis Munnings

Su gran virtud es el físico y, de momento, la ACB le pasa por encima en ese sentido. Entró pronto por las faltas de Valtonen, pero ni de lejos lo aprovechó.

- Edu Durán

Pisó la cancha por primera vez como rojinegro en partido oficial. Disputó un par de minutos antes del descanso, pero sin tener ninguna incidencia en el partido.

4 Matt Thomas

La atención de las defensas rivales sobre el de Illinois es enorme. Lo de Manresa no fue distinto a lo del Joventut. Es lo que toca y a lo que se ha de habituar.

5 Zach Hankins

El '5' rojinegro firmó un doble-doble (10 puntos y 12 puntos), pero la sensación es que sigue estando lejos de ser el jugador que necesita el Covirán.

6 Luka Bozic

Volvió a ser de lo más destacado de un triste Covirán. En el poste bajo es un titán, aunque Manresa lo sabía y los marcajes sobre él fueron muy exigentes.

5 Beqa Burjanadze

Parece partir muy por detrás de Bozic en el puesto de '4' y le está costando arrancar. Su energía será importante. Dejó detalles en Manresa, pero puede dar más.

6 Babatunde Olumuyiwa

Es un jugador con unas limitaciones técnicas enormes, pero juega con gran energía y honradez. Sin alharacas, en el Congost dio exactamente lo que se le pide.

4 Jovan Kljajic

Su gran pretemporada generó una expectación en torno a su figura que de momento no se acerca a la realidad. Sus dos primeros partidos dejan frío.

- PereTomàs

Como en el estreno, el capitán rojinegro se quedó fuera de la convocatoria. Pinta a que su papel será muy escaso, al menos de momento.