Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Breogán

El Covirán ha perdido contra un Río Breogán arrollador (95-74), sin ninguna opción, debido a su pésima salida.

Insulso partido del base francés, muy ... lejos de su versión más agresiva, especialmente en la faceta ofensiva.

5 Lluís Costa

Numéricamente fue el más destacado con diferencia. Sin alharacas, realizó un partido correcto dentro de la zozobra.

5 Elias Valtonen

Dentro del horrible partido rojinegro, el finlandés fue de los pocos que pareció concentrado todo el duelo.

- Iván Aurrecoechea

El interior pisó la pista en los peores minutos rojinegros para aportar su energía. Poco pudo cambiar, desde luego.

3 Travis Munnings

Sigue muy lejos de ser un jugador con impacto real. Al menos, empezó a recuperar algo de tino desde el triple.

- Edu Durán

Otro encuentro más en el que el madrileño se quedó sin pisar la cancha. En el fondo, casi es lo mejor que le pudo pasar.

1 Matt Thomas

Otro día más en el que costó horrores encontrarle en buena posición. Y cuando puedo, tuvo la pólvora mojada.

3 Zach Hankins

Otro deficiente partido del pívot estadounidense. Cumplidor en rebote, volvió a estar mal en ataque y en defensa.

4 Luka Bozic

Derrochó arrojo como siempre, pero su poste bajo resultó mucho menos influyente que en citas previas.

3 Beqa Burjanadze

El georgiano intentó poner su habitual garra sobre la cancha, pero en poco o nada logró cambiar las cosas.

5 Babatunde Olumuyiwa

De lo poco salvable. Sabe su trabajo y cumple de sobra. El gran problema es que sea el mejor '5' ahora mismo.

4 Jovan Kljajic

Fue de los que más energía aportó en defensa para frenar el bochorno. En ataque, le cuesta tener buenos tiros.