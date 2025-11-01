Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alero serbio del Breogan Mihajlo Andric intenta superar al alero croata del Covirán Granada Luka Bozic. Efe

Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Breogán

Los granadinos han perdido 95-74 en este partido

Jose Manuel Puertas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

El Covirán ha perdido contra un Río Breogán arrollador (95-74), sin ninguna opción, debido a su pésima salida.

3

Jonathan Rousselle

Insulso partido del base francés, muy ... lejos de su versión más agresiva, especialmente en la faceta ofensiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural
  9. 9

    Vinicius y Hongla
  10. 10

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Breogán

Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Breogán