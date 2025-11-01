Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Breogán
Los granadinos han perdido 95-74 en este partido
Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:28
El Covirán ha perdido contra un Río Breogán arrollador (95-74), sin ninguna opción, debido a su pésima salida.
3
Jonathan Rousselle
Insulso partido del base francés, muy ... lejos de su versión más agresiva, especialmente en la faceta ofensiva.
5
Lluís Costa
Numéricamente fue el más destacado con diferencia. Sin alharacas, realizó un partido correcto dentro de la zozobra.
5
Elias Valtonen
Dentro del horrible partido rojinegro, el finlandés fue de los pocos que pareció concentrado todo el duelo.
-
Iván Aurrecoechea
El interior pisó la pista en los peores minutos rojinegros para aportar su energía. Poco pudo cambiar, desde luego.
3
Travis Munnings
Sigue muy lejos de ser un jugador con impacto real. Al menos, empezó a recuperar algo de tino desde el triple.
-
Edu Durán
Otro encuentro más en el que el madrileño se quedó sin pisar la cancha. En el fondo, casi es lo mejor que le pudo pasar.
1
Matt Thomas
Otro día más en el que costó horrores encontrarle en buena posición. Y cuando puedo, tuvo la pólvora mojada.
3
Zach Hankins
Otro deficiente partido del pívot estadounidense. Cumplidor en rebote, volvió a estar mal en ataque y en defensa.
4
Luka Bozic
Derrochó arrojo como siempre, pero su poste bajo resultó mucho menos influyente que en citas previas.
3
Beqa Burjanadze
El georgiano intentó poner su habitual garra sobre la cancha, pero en poco o nada logró cambiar las cosas.
5
Babatunde Olumuyiwa
De lo poco salvable. Sabe su trabajo y cumple de sobra. El gran problema es que sea el mejor '5' ahora mismo.
4
Jovan Kljajic
Fue de los que más energía aportó en defensa para frenar el bochorno. En ataque, le cuesta tener buenos tiros.
