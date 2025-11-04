Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zach Hankins (d) defiende a Ante Tomic, del Joventut, en su primer partido oficial como rojinegro. J. M. Baldomero
Mal momento

Un problema llamado Zach Hankins

El bajísimo rendimiento, tanto en ataque como en defensa, del '5' del Covirán está afectando clarísimamente a una posición clave en el juego

Jose Manuel Puertas

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

El atípico verano del Covirán Granada, en el que hasta bien entrado el mes de julio el club rojinegro no supo definitivamente en qué categoría ... iba a jugar esta temporada, obligó a la entidad a jugar con dos barajas en la confección de su plantilla. Inicialmente, construyó una estructura de jugadores de alto nivel para la Primera FEB, hasta que los problemas en la inscripción del Real Betis le llevaron incluso a unas semanas de 'impasse', en las que trabajó en la sombra con la mente puesta en jugar en la Liga Endesa, pero sin poder cerrar al 100% ninguna incorporación mientras tal hecho no fuera definitivo.

Te puede interesar

