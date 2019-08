LEB Oro Una pretemporada comprimida e intensa Diego Kapelan, a su llegada al Aeropuerto Federico García Lorca / Fundación CB Granada El Covirán Granada comienza hoy los entrenamientos con apenas un mes de plazo antes de comenzar la liga el 28 de septiembre JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Lunes, 26 agosto 2019, 01:51

Más de tres de meses después de que al Covirán Granada se le escapara, por un solo punto, la posibilidad de acceder a la 'Final Four' por el ascenso a la Liga Endesa, el equipo rojinegro retomará hoy el trabajo de cara al próximo curso en la LEB Oro. Fue el 22 de mayo cuando los de Pablo Pin caían por 76-75 en Palma de Mallorca en el quinto partido de un 'playoff' apasionante y a partir de hoy comenzarán a poner los elementos en el camino para intentar, cuanto menos, que el resultado del próximo curso se asemeje al del pasado, en lo que supuso un más que notable debut en la segunda categoría nacional.

Todos los integrantes de la plantilla nazarí están ya en Granada, incluyendo a los dos nuevos fichajes, el estadounidense Earl Watson y el canadiense Diego Kapelan. El equipo al completo está citado a las 8:30 horas de la mañana de hoy en el Hospital HLALa Inmaculada para someterse a los reconocimientos médicos previos al inicio de temporada, y acto seguido se pondrá manos a la obra en el Palacio de los Deportes, donde esta misma tarde repetirá sesión.

De hecho, la plantilla deberá acostumbrarse al trabajo en turno de mañana y tarde, que es en buena medida lo que le espera a partir de hoy. Esta temporada, el club ha decidido hacer una pretemporada más corta, de apenas cuatro semanas, algo inhabitual en los métodos de Pablo Pin hasta el momento. En ese sentido, en las oficinas del club se entiende que, al haber renovado a diez jugadores del ejercicio pasado, el conocimiento del grupo es amplio y es asumible por ello llevar a cabo una preparación algo más corta e intensa. Empero, en el trasfondo también está el ahorro económico para las arcas del club, que habría sufrido un sobrecoste en salarios y otros aspectos de haber empezado una semana antes que finalmente se ha evitado al dar comienzo hoy al trabajo del nuevo curso. Sin embargo, el arrancar algo más tarde no quiere decir que el objetivo claro no sea llegar al primer partido en buena forma. El cuerpo técnico ha mirado con celo el trabajo físico de los jugadores durante todo el verano, tanto de los que siguieron en la ciudad, como Carlos Corts y Manu Rodríguez, como del resto, a los que Alberto 'Zamo' Fernández y Arturo Ruiz, los entrenadores ayudantes de Pablo Pin, han controlado de forma frecuente desde la distancia, con contacto prácticamente semanal. Y la realidad es que la sensación de los técnicos es que los jugadores han cumplido con gran profesionalidad y llegan perfectamente preparados al inicio de los entrenamientos. Incluso ha sorprendido gratamente el estado físico de más de un jugador, como resultado de un notable trabajo durante el verano para ponerse en forma.

Fichaje

El equipo rojinegro jugará su primer partido de preparación el próximo sábado ante el Coosur Real Betis de la Liga Endesa, a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes, en lo que será un duro test toda vez que los verdiblancos, además de ser de superior categoría, llevan ya dos semanas de pretemporada. Posteriormente, los granadinos sumarán kilómetros de carretera, al enfrentarse en una semana a domicilio a tres rivales de LEBOro, el Afanion Almansa el miércoles 4, el Canoe madrileño el sábado 7 y el Lucentum Alicante el miércoles 11. Tras todos esos duelos la plantilla regresará a casa, por lo que la fatiga acumulada esos días será considerable. Finalmente, la pretemporada acabará con dos partidos como local en el Palacio de los Deportes, repitiendo encuentros ante Canoe, el sábado 14 a puerta cerrada, y Lucentum, el día 21 en lo que supondrá la presentación de los Pin ante su afición, justo una semana antes del debut liguero frente al Delteco GBC, recién descendido de la Liga Endesa y llamado a ser uno de los 'gallitos' de la LEBOro esta temporada.

Por otro lado, el Covirán hizo oficial ayer el fichaje de Dani Tavío, procedente del Ciudad de Algeciras y que este año ha estado en la órbita de la selección española u16 campeona de Europa en la ciudad italiana de Udine. De hecho, el seleccionador Dani Miret le convocó en Semana Santa para el torneo de Bellegarde, en Francia, aunque el gaditano no llegó a disputar ningún partido y finalmente no entró en la lista para el europeo. Tavío es hijo de Mª Ángeles Solís y Hugo Tavío, ambos ex jugadores de la sección de baloncesto del CDUniversidad de Granada. El nuevo rojinegro, al que Pablo Pin define como «un base con capacidad de anotación que tiene que mejorar mucho su dirección de juego y a nivel defensivo» hará la pretemporada con el primer equipo aunque tendrá ficha con el junior.