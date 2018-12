LEB Oro La perfecta definición de partido 'trampa' Sergio Olmos prueba con un gancho frente a Jeanne en el último encuentro frente a Palma. / LOF El Covirán recibe en el Palacio al colista Prat en la antesala de su breve pausa navideña El club nazarí, revitalizado por su triunfo en Mallorca, no puede perdonar esta tarde a un rival que sólo ha ganado un encuentro en lo que va de campaña JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 22 diciembre 2018, 01:20

Encuentro en casa con la moral elevada por la última victoria, con el último clasificado como adversario y en la víspera del escueto receso por las Navidades. La cita de esta tarde (18.30 horas) del Covirán contra el Prat reúne todos los elementos para considerarse un partido 'trampa', y por ese motivo Pablo Pin ha incidido en ese sentido durante esta última semana. La amenaza de la relajación está más presente que nunca para un bando rojinegro que está obligado a ganar con tal de hacer bueno el triunfo de la pasada semana en Mallorca.

El cuadro nazarí funcionó a altas prestaciones en la última jornada frente a Palma (60-78) e impidió así que creciera la mala racha de diciembre, mes en el que ya había caído frente a Valladolid y Betis. Los granadinistas eliminaron así buena parte de la tensión acumulada durante estos compases finales del año, a la par que allanaron el terreno para encarar con un rostro menos desencajado el enfrentamiento de hoy ante el Prat. En este choque habrá entrada gratuita para todas aquellas personas que acudan con un peluche a la instalación municipal y que posteriormente serán entregados a varias asociaciones que ayudarán a que ningún niño se quede sin juguete durante estas fiestas.

Los catalanes cierran la clasificación de la LEB Oro con una única victoria en su haber. Esta se produjo contra el Coruña (76-66) a finales de octubre. De esta manera, los jóvenes discípulos de Dani Miret han encadenado nueve tropiezos que les han colocado en esta complicada tesitura, totalmente descolgados de una salvación que se encuentra ya a tres triunfos de distancia. El Prat busca un revulsivo que sí han encontrado precisamente los gallegos, quienes anoche vencieron en Castellón (59-72) y han ganado sus tres últimos partidos tras el fichaje de Jeff Xavier. Con la ilusión de romper los pronósticos de un triunfo local arriban los barceloneses hoy al pabellón del Zaidín.

El entrenador Pablo Pin tiene claro que su equipo ha de huir de actitudes triunfalistas y ese es el mensaje que ha trasladado a sus hombres durante estos días. «Gran parte del trabajo de esta semana ha sido concienciarnos de la importancia de entrenar bien y no caer en excesos de confianza por recibir a un rival que sólo lleva una victoria. El deporte nos da ejemplos semanales de que nunca puedes bajar la guardia y los jugadores han reaccionado bien al ejercitarse a buen nivel. Los que tuvieron pocos minutos en Mallorca se han esforzado y han brindado una buena respuesta para aumentar el nivel de competitividad».

El técnico espera que «seamos responsables como colectivo y seamos capaces de hacer nuestro juego, de plasmar nuestra intensidad, sin fijarnos en quién está enfrente. No debemos mirar la tabla porque Prat perdió con Melilla y Betis por poco, además de que le compitió a Bilbao y Lleida. Ellos tienen a muchos jóvenes y no son consistentes por ese motivo. De ahí que nosotros hayamos insistido en aspectos como la concentración y no cometer errores tontos en ataque. Cualquier mal tiro nuestro o pérdida serán castigados porque ellos pueden correr muy rápido por la pista».

La única duda en el apartado físico es la de Eloy Almazán. El alero recibió un fuerte golpe en la rodilla ante Palma y ha descansado durante un par de días. A pesar de que aún presenta dolor en la articulación, el granadino jugará. «Él es de los que no se borran y quiere jugar ante Prat», detalla Pin sobre uno de los capitanes. En el bando nazarí destacó la pasada semana con brillantez David Iriarte, quien ahora se someterá al escrutinio del Palacio para comprobar si lo del último choque fue el amanecer de una nueva etapa en su carrera o si se trató de flor de un día por la motivación de regresar a su ciudad natal.

Si el Covirán cumple con el guion preestablecido y no se deja sorprender por un contrincante en el que habrá que vigilar de cerca a sus tiradores Blanch y Gluditis, la previa de las Navidades será más que dulce. En caso contrario, si el duelo ante los catalanes se atraganta, se correrá el riesgo de poner una nota negativa a unas fechas tan señaladas.