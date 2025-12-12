El peligro de un Covirán 'cambiante'

Los clubes de la Liga Endesa están autorizados a inscribir a un máximo de 20 fichas por temporada, así lo establece el artículo 15.1 ... del reglamento interno de la categoría. «A lo largo de la temporada, cada club podrá realizar un máximo de 20 inscripciones de jugadores en las competiciones organizadas por la ACB. Los jugadores propios de categorías inferiores y los jugadores vinculados no computan a efectos de este número máximo», dice la norma.

El Covirán comenzó la temporada con trece jugadores en su plantilla. En apenas dos meses de competición, el club granadino ya ha dado de alta a otros tres jugadores: Lluís Costa, William Howard y Amida Brimah, que cubren las vacantes de Micah Speight, Iván Aurrecoechea y Zach Hankins.

Esos movimientos elevan el número de licencias a 16, por lo que al cuadro rojinegro solo le quedarían cuatro permitidas.

Si hace dos en breve, lo que desea y necesita, un escolta y un 'center', se queda con la opción de solo dos, muy condicionado y limitado, en especial si tuviera la mala suerte de sufrir nuevas lesiones.

La situación es compleja. Ya, hace dos cursos, el Río Breogán agotó las fichas, aunque en aquella ocasión no fue tan pronto, ni en diciembre, como ahora este Covirán tan 'cambiante'.